BenQ PD2506Q monitör tek kablo deneyimi ile geliyor

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Günümüzde monitörler için bir güç kablosu, bir de aktarım kablosu kullanmak yaygın bir durum. Yavaş yavaş üst seviye monitörler ve taşınabilir monitörlerde tek bir kablo üzerinden güç ve görüntü aktarımı görmeye başladık. BenQ da bu trende ayak uyduruyor.

BenQ PD2506Q özellikleri ve fiyatı

BenQ PD2506Q profesyonel monitör 25 inçlik ekranında 1440p çözünürlük sunuyor. En önemli özelliği ise USB Tip-C kablosu üzerinden DP 1.4 ile görüntü ve USB PD 65W şartı ile güç aktarımnın mümkün olması. Aksi takdirde güç için mevcut adaptörü kullanmanız gerekiyor.

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Ekran HDR400 ve HDR10 sertifikalarına sahip. Parlaklık değeri 350 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. 178 derece görüş açısı olan ekranda 10-bit renk derinliği, AQColor kalibrasyonu, görüntü işlemesi sürecinde Darkroom modu, ekrana keskinlik ekleyen Design ve CAD-CAM modları şeklinde özellikler mevcut. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Tip-C şeklinde girişleri olan monitör dört yönlü standa da sahip. BenQ PD2506Q profesyonel monitör modeli için 400$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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BenQ PD2506Q tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı