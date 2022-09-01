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    LG esnek monitör modelini duyurdu

    LG OLED Flex LX3 adındaki esnek oyuncu monitörü 900R çapına kadar katlanabiliyor. Otomatik olarak 2 seviye, manuel olarak ise toplam 20 katlama seviyesi sunulmuş
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    LG OLED Flex nedir?
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    Katlanabilir esnek ekranlar ağırlıklı olarak akıllı telefon pazarında ve nadiren de dizüstü pazarında karşımıza çıkıyor. Monitör pazarında ise esnek ekran tanımına farklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz.

    LG OLED Flex nedir?

    IFA 2022 fuarında tanıtılan LG OLED Flex esnek monitör modeli düz tasarımdan 900R kavis olarak tasarıma kadar bir esneme payına sahip. Zaten katlanabilir kavramı taşınabilir sistemlere daha uygun olduğu için LG’nin burada iki modlu bir tasarım benimsediğini söyleyebiliriz.

    42 inçlik OLED ekrana sahip olan monitör böylece iş çeşidine göre kavis oranını ayarlayabiliyor. Toplamda 20 farklı kavis oranı ile özelleştirme oldukça yüksek. Otomatik olarak 2 mod, manuel olarak 20 mod olduğunu belirtmek gerek. Ekran yüzde 100 renk hassasiyet sertifikasına sahipken 0.1ms tepki süresi sunuyor.

    ? (Alpha) 9 Gen 5 yapay zekâ yongası sahneye göre algoritmalar çalıştırırken en iyi görüntü kalitesini amaçlıyor. Stand ile ekran aşağı yukarı da ayarlanabiliyor. RPG, RTS veya FPS oyunlara göre ekrandaki pencere boyutu değiştirilebiliyor.

    120hz tazeleme hızı, Dolby Atmos, AI Game Sound, HDMI 2.1, 2 adet 40W hoparlör, VRR, ALLM düşük gecikme modu, G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium şeklinde pek çok özellik mevcut. LG OLED Flex LX3 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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