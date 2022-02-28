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    Benzin ve motorine indirim, otogaza zam geldi

    Kısa süre önce büyük zam gören benzin ve motorin için bu kez indirim açıklandı. İndirim kelimesi heyecan yaratabilir ancak özellikle benzin tarafında pompaya yansıyacak miktar sadece 23 kuruş.
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    Benzin ve motorine indirim, otogaza zam geldi

    Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Kısa süre önce 1,5 liranın üzerinde zam gelen benzin ve motorin için bu kez indirim açıklandı. Otogaza ise 33 kuruş zam geldi.

    EPGİS'in ilk açıklamasında benzinin litre fiyatında 49 kuruş indirim yapıldığı belirtildi. Ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiği için bu indirim pompa fiyatına yansımayacak. Ardından motorin ve benzin için bu kez pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde sırasıyla 96 kuruş ve 23 kuruşluk indirim açıklandı.

    LPG'ye ise 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam geldi. Bu fiyat artışı da pompaya yansıyacak. Böylece İstanbul, İzmir ve Ankara'da ortalama 9,86 TL'den satılan otogazın litre fiyatı 10,20 TL civarına yükselmiş oldu.

    Motorinde yapılan 96 kuruşluk indirimle, ortalama litre fiyatı 16,10 TL civarına gerileyecek. Benzinde ise indirimin çoğu ÖTV'ye gittiğinden sadece 23 kuruşluk bir indirim yapılacak ve litre fiyatı ortalama 16,60 TL civarında olacak.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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