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    Akaryakıtta şok ÖTV zammı! Benzin ve motorin 30 TL'nin üzerine çıktı

    Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.        
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    Akaryakıtta şok ÖTV zammı! Benzin ve motorin 30 TL'nin üzerinde Tam Boyutta Gör
    Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira oldu. Artık motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınıyor.

    ÖTV artışından kaynaklı akaryakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 21 (ortalama 5 TL) artış yaşandı. İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya yükseldi. Litresi dün 26 lira 32 kuruşa satılan motorin de 32 lira 29 kuruşa çıktı.

    Ankara'da benzin 28 lira 48 kuruştan 34 lira 47 kuruşa, motorin ise 26 lira 85 kuruştan 32 lira 73 kuruşa zamlandı. İzmir'de benzin dün 28 lira 64 kuruşa satılırken, bugün 34 lira 58 kuruşa yükseldi. Motorin ise 26 lira 98 kuruştan 32 lira 88 kuruşa çıktı. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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