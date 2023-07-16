Akaryakıtta şok ÖTV zammı! Benzin ve motorin 30 TL'nin üzerine çıktı

ÖTV artışından kaynaklı akaryakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 21 (ortalama 5 TL) artış yaşandı. İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya yükseldi. Litresi dün 26 lira 32 kuruşa satılan motorin de 32 lira 29 kuruşa çıktı.
Ankara'da benzin 28 lira 48 kuruştan 34 lira 47 kuruşa, motorin ise 26 lira 85 kuruştan 32 lira 73 kuruşa zamlandı. İzmir'de benzin dün 28 lira 64 kuruşa satılırken, bugün 34 lira 58 kuruşa yükseldi. Motorin ise 26 lira 98 kuruştan 32 lira 88 kuruşa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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