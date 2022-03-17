Benzinde ve mazotta bir indirim daha yapıldı - 17.03.2022

Akaryakıt fiyatlarında düşüş sürüyor. 17.03.2022 yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 62 kuruş, mazot fiyatına ise 1 TL indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı.

Gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatlarına baktığımızda benzinin litre fiyatının İstanbul'da ortalama 18,10 TL seviyesine düştüğünü görüyoruz. İzmir ve Ankara'da ise benzinin litre fiyatı ortalama 18,20 TL olarak karşımıza çıkıyor. Mazotun litre fiyatı ise İstanbul'da 18,70 TL'ye geriledi. Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı ortalaam 18,82 TL oldu.

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Rusya'nın yaptırımlara cevap vermesi riskiyle 130 dolara kadar tırmanan brent petrol fiyatı dün 98 dolara kadar geriledi. Bugün baktığımızda 100 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolar kuru da haberimizi hazırladığımız esnada 14,69 TL idi.

Art arda gelen son dönem (şubat itibarıyla) akaryakıt zam ve indirimleri şöyle:

1 Şubat 2022: Benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış

3 Şubat 2022: LPG Otogazda 40 kuruş artış

7 Şubat 2022: Motorinde 80 kuruş artış

8 Şubat 2022: Benzinde 71 kuruş artış

25 Şubat 2022: Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL artış

28 Şubat 2022: Benzine 49 kuruş indirim (pompaya yansımadı)

28 Şubat 2022: Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim

28 Şubat 2022: LPG Otogazda 33 kuruş artış

1 Mart 2022: LPG Otogazda 61 kuruş artış

2 Mart 2022: Benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL artış

3 Mart 2022: Benzinde 53 kuruş, motorinde 1,33 TL artış

4 Mart 2022: Benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş artış

7 Mart 2022: Benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL artış

8 Mart 2022: Benzinde 1.07TL, motorinde 1.59TL artış

9 Mart 2022: Benzinde 79 kuruş, motorinde 2,25 TL artış (iptal)

15 Mart 2022: Motorinde 2,38 TL indirim

16 Mart 2022: Benzinde 1,76 TL, motorinde 93 kuruş indirim

17 Mart 2022: Benzinde 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim

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Benzinde ve mazotta bir indirim daha yapıldı