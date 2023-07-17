Güncel fiyatlarla elektrikli, benzinli ve dizel araçların ortalama yakıt tüketim karşılaştırması

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Kısa süre önce akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisinde (ÖTV) artış yapıldı. Böylece litre başına fiyatlarda ortalama 5 TL artış yaşanırken; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 33 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı ve çeşitliliği artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin bataryaları da araç sahibinin evinde kurulan şarj cihazı veya yollardaki DC hızlı şarj istasyonlarındaki cihazlarla doldurulabiliyor. Peki son gelişmelerden sonra benzinli ve elektrikli otomobiller arasındaki yakıt/enerji maliyeti ne durumda, gelin hep birlikte bakalım.

Benzinli Clio vs ZOE

Örneğin; Renault Clio'nun 90 beygirlik 1.0 TCe motorlu versiyonuyla Renault ZOE'nin 100 kW'lık R135 versiyonunu karma kullanımda ele alalım. Fabrika verilerine göre Clio'nun ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 5,4 litre olarak karşımıza çıkarken ZOE'nin de 100 km/de ortalama 17,7 kWsa enerji tüketimine sahip olduğunu görüyoruz. Clio'da 42 litre yakıt deposu, ZOE'de de 52 kWsa batarya paketi mevcut.

1000 kilometrelik bir mesafeyi Clio'nun yakıt tüketimine göre hesapladığımızda ortalama 1836 TL gibi bir yakıt maliyeti karşımıza çıkıyor. ZOE için kWsa başına DC hızlı şarj ücretini mevcut fiyat tarifelerine göre ortalama 7,5 TL olarak aldığımızda aynı mesafe için 1328 TL gibi bir maliyet oluşuyor. Evde şarj edilmesi halinde ise (kWsa başına 2,6 TL'den) bu fiyat 460 TL'ye kadar düşüyor.

Renault ZOE, 110 km/s sabit hızda ve 20 derece hava sıcaklığında 250 km civarında menzil sunuyor. Bataryanın DC hızlı şarj ile 42 dk'da %30-80 doluma ulaştığını düşünürsek, 1000 km'lik mesafe için 6-7 kez şarj etmek gerekebilir. Bu da yolculukta şarj için fazladan 4-5 saat harcamak anlamına geliyor. Renault Clio ise aynı koşullarda tek depoyla 750-800 km arasında mesafe kat edebiliyor.

Liste fiyatı olarak karşılaştırdığımızda ise Clio'nun 868.000 TL, ZOE'nin ise 1.170.000 TL'lik etikete sahip olduğu görülüyor. Yani arada 300 bin TL gibi bir fark söz konusu.

Otomobil Ortalama yakıt/enerji tüketimi Benzin (TL) Evde şarj (TL) DC şarj (TL) 1000 km maliyet (TL) Clio 1.0 TCe 90 bg 5,4 lt/100 km 34 - - 1836 ZOE R135 17,7 kWsa/100 km - - 7,5 1328 ZOR R135 17,7 kWsa/100 km - 2,6 - 460

Dizel C4 X vs e-C4 X

Tam Boyutta Gör Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI motora sahip Citroen C4 X ile 100 kW güç sunan %100 elektrikli e-C4 X'i ele alalım. Dizel motorlu otomobilin birleşik yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 km'de 5,1 litre olarak karşımıza çıkıyor. e-C4 X'in enerji tüketimi ise 100 km'de 15,3 kWsa. Bu kapsamda, 1000 km'lik karma kullanımda dizel model 1683 TL yakarken %100 elektrikli muadilinde bu değer 1148 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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Citroen e-C4 X, 100 km/s sabit hızda, 20 derece sıcaklıkta 250 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 100 kW hızlı şarj desteğine sahip olan modelin 30 dakika civarında %30-80 doluma ulaştığını düşünürsek yine uzun yol kullanım senaryosunda 3-4 saatin otomobili şarj etmeye ayrılacağını söyleyebiliriz. Dizel motorlu C4 X ise 50 litre yakıt deposuna sahip.

Otomobil Ortalama yakıt/enerji tüketimi Motorin (TL) Evde şarj (TL) DC şarj (TL) 1000 km maliyet (TL) C4 X 1.5 BlueHDI 130 bg 5,1 lt/100 km 33 - - 1683 e-C4 X 100 kW 15,3 kWsa/100 km - - 7,5 1148 e-C4 X 100 kW 15,3 kWsa/100 km - 2,6 - 400

Bu yazıyı markaların resmi internet sitesi üzerindeki verilerden yola çıkarak gerçek verilere yakın bir fikir vermesi açısından hazırladık. Farklı senaryolarda (şarj istasyonunun bozuk çıkması, hava sıcaklıkları, klimanın açık-kapalı olması) verilen değerler ve süreler farklılık gösterebilir.

Not: Renault ZOE, WLTP'ye göre 389 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Ancak bu ölçümlerin çoğu şehir içi, bir kısmı çevreyolu ve küçük bir kısmı da otoyol sürüşünü içeriyor. Yukarıda da gördüğümüz gibi 110 km/s sabit hızda otomobilin menzili 250 km'ye kadar düşüyor. Ancak şu da var ki elektrikli arabaların parladığı kısım şehir için sürüşler oluyor. Özellikle yoğun trafikte devreye giren rejeneratif frenleme ile menzil değerinin fabrika verisinin bile üzerine çıkabildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla elektrikli otomobilleri buna göre değerlendirmek gerekir.

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