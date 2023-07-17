Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güncel fiyatlarla elektrikli, benzinli ve dizel araçların ortalama yakıt tüketim karşılaştırması

    2023'ün temmuz ayındaki akaryakıt zamlarından sonra benzinli ve dizel otomobillerin %100 elektrikli muadillerine göre yakıt maliyeti konusunda ne durumda olduklarına gelin yakından bakalım.
    Oy Ver

    Benzinli, dizel ve elektrikli araçların güncel yakıt masrafları Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisinde (ÖTV) artış yapıldı. Böylece litre başına fiyatlarda ortalama 5 TL artış yaşanırken; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 33 TL'ye yükseldi.

    Diğer yandan Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı ve çeşitliliği artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin bataryaları da araç sahibinin evinde kurulan şarj cihazı veya yollardaki DC hızlı şarj istasyonlarındaki cihazlarla doldurulabiliyor. Peki son gelişmelerden sonra benzinli ve elektrikli otomobiller arasındaki yakıt/enerji maliyeti ne durumda, gelin hep birlikte bakalım.

    Benzinli Clio vs ZOE

    Örneğin; Renault Clio'nun 90 beygirlik 1.0 TCe motorlu versiyonuyla Renault ZOE'nin 100 kW'lık R135 versiyonunu karma kullanımda ele alalım. Fabrika verilerine göre Clio'nun ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 5,4 litre olarak karşımıza çıkarken ZOE'nin de 100 km/de ortalama 17,7 kWsa enerji tüketimine sahip olduğunu görüyoruz. Clio'da 42 litre yakıt deposu, ZOE'de de 52 kWsa batarya paketi mevcut.

    1000 kilometrelik bir mesafeyi Clio'nun yakıt tüketimine göre hesapladığımızda ortalama 1836 TL gibi bir yakıt maliyeti karşımıza çıkıyor. ZOE için kWsa başına DC hızlı şarj ücretini mevcut fiyat tarifelerine göre ortalama 7,5 TL olarak aldığımızda aynı mesafe için 1328 TL gibi bir maliyet oluşuyor. Evde şarj edilmesi halinde ise (kWsa başına 2,6 TL'den) bu fiyat 460 TL'ye kadar düşüyor.

    Renault ZOE, 110 km/s sabit hızda ve 20 derece hava sıcaklığında 250 km civarında menzil sunuyor. Bataryanın DC hızlı şarj ile 42 dk'da %30-80 doluma ulaştığını düşünürsek, 1000 km'lik mesafe için 6-7 kez şarj etmek gerekebilir. Bu da yolculukta şarj için fazladan 4-5 saat harcamak anlamına geliyor. Renault Clio ise aynı koşullarda tek depoyla 750-800 km arasında mesafe kat edebiliyor.

    Liste fiyatı olarak karşılaştırdığımızda ise Clio'nun 868.000 TL, ZOE'nin ise 1.170.000 TL'lik etikete sahip olduğu görülüyor. Yani arada 300 bin TL gibi bir fark söz konusu.

    Otomobil Ortalama yakıt/enerji tüketimi Benzin (TL) Evde şarj (TL) DC şarj (TL) 1000 km maliyet (TL)
    Clio 1.0 TCe 90 bg 5,4 lt/100 km 34 - - 1836
    ZOE R135 17,7 kWsa/100 km - - 7,5 1328
    ZOR R135 17,7 kWsa/100 km - 2,6 - 460

    Dizel C4 X vs e-C4 X

    Benzinli, dizel ve elektrikli araçların güncel yakıt masrafları Tam Boyutta Gör
    Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI motora sahip Citroen C4 X ile 100 kW güç sunan %100 elektrikli e-C4 X'i ele alalım. Dizel motorlu otomobilin birleşik yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 km'de 5,1 litre olarak karşımıza çıkıyor. e-C4 X'in enerji tüketimi ise 100 km'de 15,3 kWsa. Bu kapsamda, 1000 km'lik karma kullanımda dizel model 1683 TL yakarken %100 elektrikli muadilinde bu değer 1148 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Citroen e-C4 X, 100 km/s sabit hızda, 20 derece sıcaklıkta 250 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 100 kW hızlı şarj desteğine sahip olan modelin 30 dakika civarında %30-80 doluma ulaştığını düşünürsek yine uzun yol kullanım senaryosunda 3-4 saatin otomobili şarj etmeye ayrılacağını söyleyebiliriz. Dizel motorlu C4 X ise 50 litre yakıt deposuna sahip.

    Otomobil Ortalama yakıt/enerji tüketimi Motorin (TL) Evde şarj (TL) DC şarj (TL) 1000 km maliyet (TL)
    C4 X 1.5 BlueHDI 130 bg 5,1 lt/100 km 33 - - 1683
    e-C4 X 100 kW 15,3 kWsa/100 km - - 7,5 1148
    e-C4 X 100 kW 15,3 kWsa/100 km - 2,6 - 400

    Bu yazıyı markaların resmi internet sitesi üzerindeki verilerden yola çıkarak gerçek verilere yakın bir fikir vermesi açısından hazırladık. Farklı senaryolarda (şarj istasyonunun bozuk çıkması, hava sıcaklıkları, klimanın açık-kapalı olması) verilen değerler ve süreler farklılık gösterebilir.

    Not: Renault ZOE, WLTP'ye göre 389 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Ancak bu ölçümlerin çoğu şehir içi, bir kısmı çevreyolu ve küçük bir kısmı da otoyol sürüşünü içeriyor. Yukarıda da gördüğümüz gibi 110 km/s sabit hızda otomobilin menzili 250 km'ye kadar düşüyor. Ancak şu da var ki elektrikli arabaların parladığı kısım şehir için sürüşler oluyor. Özellikle yoğun trafikte devreye giren rejeneratif frenleme ile menzil değerinin fabrika verisinin bile üzerine çıkabildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla elektrikli otomobilleri buna göre değerlendirmek gerekir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    conta yakan araba ne kadar su eksiltir hiçbir işim rast gitmiyor ne yapmalıyım 16 yaşındayım nasıl iş bulurum dying light custom game nedir tek doz tetanoz aşısı süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 5 A515-57-59VS
    Acer Aspire 5 A515-57-59VS
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız