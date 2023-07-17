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    OSD Başkanı: "Otomotivde talebi ithalata kaptırdık"

    Mevcut koşullarda otomobilin yatırım aracı haline gelmesi sebebiyle artan talebe yerli üretici yetişemeyince ithalatta patlama yaşandı. Hal böyle olunca dış ticaret fazlası eridi ve eksiye döndü.
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    OSD Başkanı: 'Otomotivde talebi ithalata kaptırdık' Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivin ilk yarı sonuçlarını ve sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Tüm otomobillerin artık yüzde 80 ve üzeri vergi dilimine girdiğini belirten Eroldu, bunun mobiliteye erişimi zorlaştırdığını dile getirdi.

    "Tüm otomobiller yüzde 80 ve üzeri vergi diliminde"

    Aralık ayında yüzde 80 ve üzeri vergi diliminde olan araçların pazarın yüzde 65'ini oluşturduğunu belirten Eroldu, "Haziran ayında bu rakam 98’e geldi, temmuz ayında da 100 oldu tekrar yapılan zamlarla ve ÖTV matrahlarının değişmemesi sonucunda. Bu tabii 45, 50, 60, 80 vergi diliminde yerli üreticilere bir rekabet avantajı sağlayan bir durumdu.

    Şimdi yerli üreticilerin araçları aslında ithalatçılara göre daha fazla artmış oldu çünkü 80’lik araçlarda, sene başında 80 olan bir araçta vergi değişimi yok fakat sene başında 50 olan bir araçta 50’den 80’e gittiğiniz zaman bir vergi değişimi de geliyor. Bu da aslında gerçek ihtiyaç sahiplerinin mobiliteye ihtiyaçlarının erişimlerini zorlaştıran bir durum. Yani bütün Türkiye'de satılan bütün araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması bence Türk tüketicisinin mobiliteye erişiminde önemli bir sorun" diye konuştu.

    "İthalatın patlaması dengeleri bozdu"

    OSD Başkanı: 'Otomotivde talebi ithalata kaptırdık' Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de fiyatlar yükselse de otomobilin yatırım aracı haline gelmesi nedeniyle talep düşmüyor. 2023 yılında yerli üretimin iç pazardaki talebe yetişememesi ve tüm yerli modellerin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmesiyle birlikte dış ticaret dengesi de bozuldu. Yerli otomobillerin avantajı kalmayınca talep ithalata kaymaya başladı. Cengiz Eroldu, bu durum sebebiyle ilk 5 aylık dönemde geçen sene 4,4 milyar dolar olan dış ticaret fazlasının bu sene 1 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

    Şu anda otomobil satışlarındaki yerli payının yüzde 34'e kadar gerilediğini söyleyen Eroldu, haziran ve temmuz aylarındaki rekor satışlar baz alındığında yukarıda sözü edilen 1 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının da eksiye dönmesini beklediklerini söyledi. Bu da tamamen ülkedeki ithalatın artmasının getirdiği bir sonuç.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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