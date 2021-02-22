Beş silindirli motora sahip Cupra Formentor VZ5 tanıtıldı

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Cupra, kısa süre önce ipucu görselini paylaştığı Formentor VZ5'i bugün resmi olarak tanıttı. Cupra bu modelden yalnızca 7 bin adet üretecek.

2021 Cupra Formentor VZ5'teki 'VZ' takısı İspanyolca 'hızlı' anlamına gelen 'veloz' kelimesinden geliyor. Sondaki 5 rakamı ise motordaki piston sayısını temsil ediyor. Zira otomobilde Audi Sport kaynaklı 2.5 litre turbo beş silindirli motor kullanılmış. Bu da Formentor VZ5'i Cupra'nın en güçlü modeli haline getiriyor.

390 beygir güç ve 480 Nm tork üreten motor 7 ileri DSG ve 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Formentor VZ5 bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlıyor. Yani aynı motoru kullanan Alman kuzenleri RS Q3 ve RS Q3 Sportback'ten 0.3 saniye daha hızlı. Maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

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2021 Cupra Formentor VZ5, spor süspansiyon sistemi sayesinde standart modele kıyasla yere 10 mm daha yakın. 15 seviyeli amortisör ayarına sahip Adaptif Şasi Kontrolü ile donatılan SUV'un frenleme sisteminden de ön tarafta altı pistonlu kaliperlere sahip Akebono frenler sorumlu. Fotoğraflarda gördüğünüz 20 inçlik jantlar da bu modele özel.

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Mat siyah ızgara çerçevesi, daha büyük bir alt panjur, karbon fiber arka difüzör, çapraz yerleştirilen bakır egzoz çıkışları ve bagaj kapağındaki VZ5 rozeti, sportif SUV'u standart versiyondan ayırt etmemizi sağlayan detaylardan. İç mekanda ise mavi veya siyah deri kaplı çanak koltuklar dikkat çekiyor. Kahverengi Nappa deri koltuklar ise opsiyon listesinde. Bunun yanında bakır rengi detaylar kabinde de devam ediyor.

2021 Cupra Formentor VZ5 bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

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