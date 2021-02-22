2021 SsangYong XLV Mayıs ayında Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

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Kısa süre önce Çinli elektrikli SUV Seres 3'ü Türkiye'de satışa sunan Şahsuvaroğlu Otomotiv bu kez de yeni SsangYong XLV için tarih verdi. Markanın C-SUV segmentindeki temsilcisi 2021 SsangYong XLV, mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Geniş bir aile arabası olarak tanımlanan 2021 SsangYong XLV'nin kaputu altında 128 beygir güç ve 160 Nm tork üreten 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor. Söz konusu ünite 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman (AISIN) ile kombine edilebiliyor.

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Yeni XLV'de 10.25 inç boyutunda dijital gösterge ekranı ve 8 inçlik akıllı yansıtma özellikli multimedya ekranı bulunuyor. Multimedya sisteminde Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut. Bunun yanı sıra ısıtmalı ön koltuklar, start/stop sistemi, akıllı anahtar, LED farlar, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve 1440 litreye kadar bagaj hacmi de yeni XLV'nin özellikleri arasında yer alıyor.

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Yüzde 71.1 yüksek mukavemetli çelik kullanımıyla güvenli bir yaşam alanına sahip olduğu belirtilen 2021 SsangYong XLV'de emniyet kemeri uyarı sistemi, bağımsız acil fren sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, şerit koruma asistanı, şeritten çıkış uyarısı, aktif devrilme önleyici, yokuş iniş ve kalkış desteği gibi güvenlik donanımları bulunuyor.

2021 SsangYong XLV'nin fiyatı henüz belli değil. Öte yandan, markanın D- SUV segmentindeki modeli Rexton da XLV ile aynı dönemde satışa sunulacak.

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