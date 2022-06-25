Beş ülke AB'nin benzinli ve dizel araç yasağını geciktirmeye çalışıyor

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AB Komisyonu'nun 2035 yılında yeni benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklama planı üye ülkeler arasında pek kabul görmemiş gibi görünüyor. Kısa süre önce Almanya, bu yasağı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Şimdi de beş ülkenin yasağı ertelemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Gelen bilgiye göre İtalya, Portekiz, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya, yasağın ertelenmesini istiyor. Söz konusu ülkelerin otomobillerin CO2 emisyonlarının 2035'te yüzde 90 oranında azaltılmasını, dizel ve benzinli araçların satışını imkansız hale getirecek olan yüzde 100 azaltma hedefinin ise 2040'a kaydırılmasını istediği söyleniyor.

Hafif ticari araçlarda ise talep 2035 yılında CO2 emisyonlarının yüzde 80 azaltılması yönünde. Yüzde 100 azaltma hedefinin yine 2040'a kaydırılması talep ediliyor. Söz konusu haberin dayandırıldığı belgede, şarj altyapısının genişletilmesi ihtiyacına atıfta bulunularak, "Yeterli ve özel geçiş dönemlerinin oluşturulması gerekiyor." ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.

Almanya, AB'nin dizel ve benzinli araç yasağını reddetti 4 gün önce eklendi

Konuyla ilgili konuşan bir Bulgar yetkilinin de iklim politikalarının AB ülkeleri arasındaki satın alma gücündeki "önemli farklılıklar" gibi ekonomik ve sosyal faktörleri dikkate alması gerektiğini söylediği ifade ediliyor.

AB Komisyonu ise yasak için 2035 tarihinin son derece önemli olduğunu çünkü yeni araçların ortalama ömrünün 15 yıl olduğunu savunuyor. Bu nedenle yasağın ertelenmesi, AB'nin 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini sekteye uğratabilir.

Ford, Volvo ve Volkswagen gibi otomotiv devleri AB Komisyonu'nun 2035 planını resmi olarak destekliyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği gibi endüstri grupları ise bu plana karşı. Bunun sebebi olarak da şarj altyapısının yetersizliği ve elektrikli araçlara geçişin otomotiv sektöründe onbinlerce kişinin işsiz kalmasına neden olacağı gibi sebepler öne sürülüyor.

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Beş ülke AB'nin fosil yakıtlı araç yasağını erteletmeye çalışıyor