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    Almanya, 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışlarının yasaklanmasını kabul etmeyecek

    Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, katıldığı bir toplantıda AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışının yasaklamasına yönelik planın yanlış olduğunu söyledi.
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    Almanya, AB'nin dizel ve benzinli araç yasağını reddetti
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    AB Komisyonu'nun 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklamaya yönelik önerisi bir süredir tartışılırken konuyla ilgili Almanya'dan net bir çıkış geldi. 

    Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AB'nin üye ülkelerde 2035'ten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılmamasına yönelik planının "yanlış" olduğunu savundu. Lindner, içten yanmalı motorlu araçların küçük de olsa bir pazar payına sahip olabileceğini belirterek Alman hükümetinin AB'nin bu yasasını kabul etmeyeceğini söyledi.

    Lindner, yasağa karşı durmalarına rağmen Almanya'nın elektrikli araçlar konusunda öncü ülkelerden biri olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

    AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketi kapsamında, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olmasını önermişti. Bu da AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacağı anlamına geliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Parlamentosu'nda yapılan ön oylamada söz konusu düzenleme oy çokluğuyla kabul gördü fakat önerinin yasalaşması için AP ile üye ülkeler arasında konuyla alakalı anlaşmaya varılması gerekiyor. Bu noktada düzenlemeye karşı çıkan ülkelerle anlaşmak için bir değişiklik ya da erteleme söz konusu olabilir.

    Mart 2022'de de Almanya'nın söz konusu yasağa karşı durmaktan vazgeçtiği ve AB Komisyonu'nun kararını destekleyeceği yönünde haberler çıkmıştı. Görünen o ki ülkeler arasında anlaşmaya varmak biraz zaman alacak.

    AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

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