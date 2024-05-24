Ziraat Türkiye Kupası için Google özel bir kutlama hazırladı

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Tam Boyutta Gör Dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazanarak kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Google da arama sonuçlarında Beşiktaş taraftarına hoş bir sürpriz hazırladı.

Beşiktaş’a Google sürprizi

Google arama motorunda Beşiktaş-Trabzonspor ya da Ziraat Türkiye Kupası Finali gibi yapılan aramaların sonuçlarında kutlama animasyonu ortaya çıkıyor. Alttan yukarıya doğru Beşiktaş amblemi ve kupa şampiyonu ibaresi süzülürken, havai fişek animasyonları ortaya çıkıyor.

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Kutlama bittikten sonra yine alt kısımda havai fişek ikonuna tıkladığınızda aynı animasyonu tekrar edebiliyorsunuz. Google’ın bu kutlamayı başka hangi turnuvalarda kullandığı bilinmezken hafta sonu Süper Lig şampiyonu için de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

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