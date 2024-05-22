Ambargo altında Google’dan fazla gelir üretti: Huawei’nin yonga mucizesi

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Tam Boyutta Gör Yeni yonga teknolojilerine erişimi yasaklandıktan sonra akıllı telefon pazarından silinme seviyesine gelen Huawei’nin dönüşü muhteşem oldu. HiSilicon iştirakinin mobil yonga gelirleri Google’ı bile geride bıraktı.

Kirin yongaları rekor kırdı

Ambargonun başlama sürecinde TSMC’ye devasa miktarlarda Kirin yonga siparişi veren ve stok yapan Huawei, sonraki yıllarda bu yongaları kâh optimize ederek kullandı, kâh kendi ülkesindeki dökümcülere yeni üretim yaptırdı.

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Yavaş yavaş akıllı telefon üretimini arttıran Huawei bu yılın ilk 3 ayında zirveye çıktı. Apple’ı da satış baskısı altına alan Huawei, yılın ilk çeyreğinde 8 milyon Kirin yonga seti sevk etmeyi başardı. Huawei iştiraki HiSilicon bu satışlardan 6 milyar dolar gelir elde etti. ABD’nin gözbebeği Google bile bu dönemde 2 milyon yonga sattı ve 2 milyar dolar gelir elde etti.

Sektörde MediaTek yonga satışı anlamında lider ve 114 milyon adet sattı. Buna rağmen biraz daha maliyete oynadığı için 23 milyar dolar gelir elde etti. Qualcomm 75 milyon yonga satarken 37 milyar dolar gelir üretti. Apple ise 49 milyon Apple A serisi satmasına rağmen 56 milyar dolar gibi rekor bir gelir seviyesine ulaştı.

Huawei momentumunu korursa pazarda ikinci kurbanı Samsung olacak. İlk çeyrekte 18 milyon satış yapan Samsung’un geliri 9 milyar dolar civarında gerçekleşti. Firma telefonlarında Qualcomm ve UNISOC gibi alternatifler kullandığı için yonga gelirleri bu anlamda rakiplere dağılmış oluyor.

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