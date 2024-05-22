Ambargo altında Google’dan fazla gelir üretti: Huawei’nin yonga mucizesi

Kirin yongaları rekor kırdı
Ambargonun başlama sürecinde TSMC’ye devasa miktarlarda Kirin yonga siparişi veren ve stok yapan Huawei, sonraki yıllarda bu yongaları kâh optimize ederek kullandı, kâh kendi ülkesindeki dökümcülere yeni üretim yaptırdı.
Yavaş yavaş akıllı telefon üretimini arttıran Huawei bu yılın ilk 3 ayında zirveye çıktı. Apple’ı da satış baskısı altına alan Huawei, yılın ilk çeyreğinde 8 milyon Kirin yonga seti sevk etmeyi başardı. Huawei iştiraki HiSilicon bu satışlardan 6 milyar dolar gelir elde etti. ABD’nin gözbebeği Google bile bu dönemde 2 milyon yonga sattı ve 2 milyar dolar gelir elde etti.
Sektörde MediaTek yonga satışı anlamında lider ve 114 milyon adet sattı. Buna rağmen biraz daha maliyete oynadığı için 23 milyar dolar gelir elde etti. Qualcomm 75 milyon yonga satarken 37 milyar dolar gelir üretti. Apple ise 49 milyon Apple A serisi satmasına rağmen 56 milyar dolar gibi rekor bir gelir seviyesine ulaştı.
Huawei momentumunu korursa pazarda ikinci kurbanı Samsung olacak. İlk çeyrekte 18 milyon satış yapan Samsung’un geliri 9 milyar dolar civarında gerçekleşti. Firma telefonlarında Qualcomm ve UNISOC gibi alternatifler kullandığı için yonga gelirleri bu anlamda rakiplere dağılmış oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.