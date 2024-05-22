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    Ambargo altında Google’dan fazla gelir üretti: Huawei’nin yonga mucizesi

    Ambargo altındaki Huawei akıllı telefon satışlarında en azından kendi ülkesinde beklentilerin üzerine çıkmış durumda. Bu gelişme HiSilicon yonga iştirakini de olumlu etkiliyor.
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Yeni yonga teknolojilerine erişimi yasaklandıktan sonra akıllı telefon pazarından silinme seviyesine gelen Huawei’nin dönüşü muhteşem oldu. HiSilicon iştirakinin mobil yonga gelirleri Google’ı bile geride bıraktı.

    Kirin yongaları rekor kırdı

    Ambargonun başlama sürecinde TSMC’ye devasa miktarlarda Kirin yonga siparişi veren ve stok yapan Huawei, sonraki yıllarda bu yongaları kâh optimize ederek kullandı, kâh kendi ülkesindeki dökümcülere yeni üretim yaptırdı.

    Yavaş yavaş akıllı telefon üretimini arttıran Huawei bu yılın ilk 3 ayında zirveye çıktı. Apple’ı da satış baskısı altına alan Huawei, yılın ilk çeyreğinde 8 milyon Kirin yonga seti sevk etmeyi başardı. Huawei iştiraki HiSilicon bu satışlardan 6 milyar dolar gelir elde etti. ABD’nin gözbebeği Google bile bu dönemde 2 milyon yonga sattı ve 2 milyar dolar gelir elde etti.

    Sektörde MediaTek yonga satışı anlamında lider ve 114 milyon adet sattı. Buna rağmen biraz daha maliyete oynadığı için 23 milyar dolar gelir elde etti. Qualcomm 75 milyon yonga satarken 37 milyar dolar gelir üretti. Apple ise 49 milyon Apple A serisi satmasına rağmen 56 milyar dolar gibi rekor bir gelir seviyesine ulaştı.

    Huawei momentumunu korursa pazarda ikinci kurbanı Samsung olacak. İlk çeyrekte 18 milyon satış yapan Samsung’un geliri 9 milyar dolar civarında gerçekleşti. Firma telefonlarında Qualcomm ve UNISOC gibi alternatifler kullandığı için yonga gelirleri bu anlamda rakiplere dağılmış oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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