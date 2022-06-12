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    Xbox + Bethesda sunumunda Bethesda'nın yeni oyunu Redfall'dan oynanış videosu geldi

    Geçtiğimiz yıl Xbox + Bethesda'nın E3 2021 sunumunda duyurulan Redfall'dan bu se eki Xbox + Bethesda sunumunda oynanış videosu geldi.                              
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    Bethesda'nın yeni oyunu Redfall'dan oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Arkane Austin'in yaptığı FPS oyunu Redfall geçtiğimiz aylarda Xbox + Bethesda sunumunda duyurulmuştu. Şimdi de oyundan oynanış videosu geldi.

    Geçtiğimiz aylarda 2022 yılından 2023 yılına ertelenen Redfall'dan ilk oynanış videosunu gördük ancak ne yazık ki yine çıkış tarihi açıklanmadı. Oyunun 2023 yılının ilk yarısında çıkış yapması bekleniyor.

    Oyun ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacak. Redfall, Prey ve Dishonored'ın ödüllü ekibi Arkane Austin tarafından geliştirilen ve açık dünyada geçen ortak görevli bir FPS oyunu. Redfall kasabası, adanın dış dünyayla bağlantısını kesen bir vampir ordusu tarafından kuşatma altında. Siz de hayatta kalan birkaç kişi olarak kapana kısıldığınız Redfall'dan kaçmaya çalışacaksınız. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Redfall Oynanış Videosu

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