Xbox + Bethesda sunumunda Bethesda'nın yeni oyunu Redfall'dan oynanış videosu geldi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Arkane Austin'in yaptığı FPS oyunu Redfall geçtiğimiz aylarda Xbox + Bethesda sunumunda duyurulmuştu. Şimdi de oyundan oynanış videosu geldi.

Xbox uygulaması 2022 model Samsung TV ve monitörlere geliyor 13 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda 2022 yılından 2023 yılına ertelenen Redfall'dan ilk oynanış videosunu gördük ancak ne yazık ki yine çıkış tarihi açıklanmadı. Oyunun 2023 yılının ilk yarısında çıkış yapması bekleniyor.

Oyun ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacak. Redfall, Prey ve Dishonored'ın ödüllü ekibi Arkane Austin tarafından geliştirilen ve açık dünyada geçen ortak görevli bir FPS oyunu. Redfall kasabası, adanın dış dünyayla bağlantısını kesen bir vampir ordusu tarafından kuşatma altında. Siz de hayatta kalan birkaç kişi olarak kapana kısıldığınız Redfall'dan kaçmaya çalışacaksınız. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Redfall Oynanış Videosu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Bethesda'nın yeni oyunu Redfall'dan oynanış videosu geldi