Xbox uygulaması 2022 model Samsung akıllı televizyonlara ve monitörlere geliyor

Microsoft geçtiğimiz saatlerde Samsung marka televizyon ve monitör sahipleri için güzel bir haber verdi.
Xbox Uygulaması Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Xbox uygulaması 2022 yılında çıkış yapan Samsung marka akıllı televizyonlara ve akıllı monitörlere geliyor. Tarih olarak ise 30 Haziran işaret edildi. 30 Haziran'dan itibaren 2022 model akıllı Samsung televizyonlar ve akıllı monitörlerde Samsung Gaming Hub üzerinden erişlebilir olacak.
Bu sayede oyuncular Xbox Game Pass kütüphanesindeki oyunlar bulut üzerinden konsola ihtiyaç duymadan oynanabilecek. Şu anda bulut üzerinden oyun oynayabileceğimiz ve konsola gerek olmayan bir geleceğin başlangıç noktasındayız. Bu yüzden bu hamlenin bir hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek