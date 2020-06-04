Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Corsair’in çekici tasarımı ve performans odaklı bileşenleriyle amiral gemisi bellek sınıfında yer verdiği Dominator Platinum RGB modeli bu kez beyaz versiyonuyla meraklılarının karşısına çıkıyor.

Corsair Dominator Platinum White RGB özellikleri ve fiyatı

Corsair Dominator Platinum White RGB bellek modeli Samsung B tipi DDR4 yongalarına yer veriyor ve 10 katmanlı siyah bir baskılı devre kartına sahip. Dayanıklılık odaklı olan bellek; kapasiteye göre 3200-4000MHz arasında frekans değerlerine sahip.

İlginizi Çekebilir

Corsair son kullanıcı RAM belleklerde hız rekoru kırdı

Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

Ağır yüklerde iyi bir soğutma sağlamak için altın renkli ısı toplayıcı yapraklar ve üzerine beyaz renkli alüminyum ısı dağıtıcı tercih edilmiş. Altın renkli menteşe ile iki beyaz ısı dağıtıcı bir arada tutuluyor.

Belleğin her iki tarafında şerit şeklinde RGB aydınlatma mevcut. Üst kısımda da karo şeklinde ve tam ortasında Dominator logolu aydınlatma yer alıyor. Adreslenebilir RGB aydınlatma yazılım ile kontrol ediliyor.

Corsair Dominator Platinum White RGB bellek modelinde 16 GB (2x 8 GB), 32 GB (4x 8 GB), 32 GB (2x 16 GB), 64 GB (4x 16 GB) ve 128 GB (8x 16 GB) şeklinde kapasiteler mevcut. Siyah renkli versiyon ülkemizde 1200TL civarından başlıyor.

https://www.techpowerup.com/267981/corsair-launches-dominator-platinum-white-rgb-memory

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.