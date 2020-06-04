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    Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor

    Daha önce siyah rengi ile gördüğümüz performans odaklı Corsair Dominator Platinum RGB bellek kitleri artık daha göz alıcı beyaz renk seçeneğine de kavuştu.
    2 sa.
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor
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    Corsair’in çekici tasarımı ve performans odaklı bileşenleriyle amiral gemisi bellek sınıfında yer verdiği Dominator Platinum RGB modeli bu kez beyaz versiyonuyla meraklılarının karşısına çıkıyor.

    Corsair Dominator Platinum White RGB özellikleri ve fiyatı

    Corsair Dominator Platinum White RGB bellek modeli Samsung B tipi DDR4 yongalarına yer veriyor ve 10 katmanlı siyah bir baskılı devre kartına sahip. Dayanıklılık odaklı olan bellek; kapasiteye göre 3200-4000MHz arasında frekans değerlerine sahip.

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    Ağır yüklerde iyi bir soğutma sağlamak için altın renkli ısı toplayıcı yapraklar ve üzerine beyaz renkli alüminyum ısı dağıtıcı tercih edilmiş. Altın renkli menteşe ile iki beyaz ısı dağıtıcı bir arada tutuluyor.

    Belleğin her iki tarafında şerit şeklinde RGB aydınlatma mevcut. Üst kısımda da karo şeklinde ve tam ortasında Dominator logolu aydınlatma yer alıyor. Adreslenebilir RGB aydınlatma yazılım ile kontrol ediliyor.

    Corsair Dominator Platinum White RGB bellek modelinde 16 GB (2x 8 GB), 32 GB (4x 8 GB), 32 GB (2x 16 GB), 64 GB (4x 16 GB) ve 128 GB (8x 16 GB) şeklinde kapasiteler mevcut. Siyah renkli versiyon ülkemizde 1200TL civarından başlıyor.



    https://www.techpowerup.com/267981/corsair-launches-dominator-platinum-white-rgb-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 2 sa. yeni yorumcu
    ya bu kapitalizim acayip bir şey kasanın içinde duracak ram beyaz olsa ne olur,siyah olsa ne olur,püsküllü olsa ne olur? her türlü kazanılan fazla parayı cebimizden alıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    evlbleef 41 dk. mokoko_TR
    Beyaz RAM + RGB oyunlarda %12.4 daha fazla FPS veriyor. Hatta oyuncu koltuğun da varsa %7.6 daha ekle :D
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