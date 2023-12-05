Bitcoin 42.000 dolara çıktı, ekran kartı fiyatları yine yükselecek mi?

Ekran kartı ile madencilik artık kârlı değil
Bitcoin'in artması oyuncularda ekran kartı fiyatlarının tekrardan artacağı endişesi yaratmış durumda. Ancak öyle birşeyin olması mümkün değil. GPU madenciliği eskisi gibi kârlı bir iş değil. Şuanda RTX 4090 ile madencilik yaparak enerji maliyetini düştükten sonra günde 1 dolardan fazla kazanmak mümkün. Ancak kartın maliyetini çıkarmak için yıllarca madencilik yapılması gerekiyor.
ABD'nin yaptırımları fiyatları arttırıyor
Şuanda ekran kartları için asıl tehdit, ABD'nin yapay zeka işlemcilerine yönelik Çin'e yaptırım uygulaması olarak görülüyor. Ekran kartları kaçakçılar tarafından el altından Çin'e sokulmaya çalışıldığı için fiyatlar artış trendine girdi. Aynı zamanda GPU üreticileri yapay zeka merkezli GPU'lara öncelik vermeye başladı. Bu durum da fiyatları arttıran bir gelişme olabilir.
Bitcoin'in son olarak 42.000 dolar yükseldiği Nisan 2022'de Ethereum birleşmesi henüz gerçekleşmemişti. Dolayısıyla kripto para madenciliği oyuncu ekran kartlarıyla yapılabiliyordu. Bu nedenle ekran kartı fiyatları 3-4 katına çıkmıştı. Günümüzde ise Bitcoin ve diğer kripto para madenciliği büyük ölçüde ASIC'ler ve diğer özelleşmiş işlemciler ile yapılıyor. GPU ile madencilik hala kısıtlı olarak yapılsa da eskisi kadar kârlı bir iş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.