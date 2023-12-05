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    Anlık Bildirim

    Bitcoin 42.000 dolara çıktı, ekran kartı fiyatları yine yükselecek mi?

    Bitcoin bir hafta içerisinde %12 yükselerek 42.000 dolara ulaştı. Bitcoin daha önce Nisan 2022'de bu seviyeye ulaşmıştı. Bu yükseliş ekran kartları fiyatlarını da yükseltecek mi?
    Bitcoin 42.000 dolara çıktı, ekran kartı fiyatları yine yükselece
    Bitcoin bir hafta içerisinde %12 yükselerek 42.000 dolara ulaştı. Bitcoin daha önce Nisan 2022'de bu seviyeye ulaşmıştı. Uzmanlara göre bu yükselişin iki ana sebebi var. Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanacağına dair artan güven ve ABD'de faiz indirimi beklentisi.

    Bitcoin 42.000 dolara çıktı, ekran kartı fiyatları yine yükselece Tam Boyutta Gör

    Ekran kartı ile madencilik artık kârlı değil

    Bitcoin'in artması oyuncularda ekran kartı fiyatlarının tekrardan artacağı endişesi yaratmış durumda. Ancak öyle birşeyin olması mümkün değil. GPU madenciliği eskisi gibi kârlı bir iş değil. Şuanda RTX 4090 ile madencilik yaparak enerji maliyetini düştükten sonra günde 1 dolardan fazla kazanmak mümkün. Ancak kartın maliyetini çıkarmak için yıllarca madencilik yapılması gerekiyor. 

    ABD'nin yaptırımları fiyatları arttırıyor

    Şuanda ekran kartları için asıl tehdit, ABD'nin yapay zeka işlemcilerine yönelik Çin'e yaptırım uygulaması olarak görülüyor. Ekran kartları kaçakçılar tarafından el altından Çin'e sokulmaya çalışıldığı için fiyatlar artış trendine girdi. Aynı zamanda GPU üreticileri yapay zeka merkezli GPU'lara öncelik vermeye başladı. Bu durum da fiyatları arttıran bir gelişme olabilir.

    Bitcoin'in son olarak 42.000 dolar yükseldiği Nisan 2022'de Ethereum birleşmesi henüz gerçekleşmemişti. Dolayısıyla kripto para madenciliği oyuncu ekran kartlarıyla yapılabiliyordu. Bu nedenle ekran kartı fiyatları 3-4 katına çıkmıştı. Günümüzde ise Bitcoin ve diğer kripto para madenciliği büyük ölçüde ASIC'ler ve diğer özelleşmiş işlemciler ile yapılıyor. GPU ile madencilik hala kısıtlı olarak yapılsa da eskisi kadar kârlı bir iş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 19 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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