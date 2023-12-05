Bitcoin 42.000 dolara çıktı, ekran kartı fiyatları yine yükselecek mi?

Bitcoin bir hafta içerisinde %12 yükselerek 42.000 dolara ulaştı. Bitcoin daha önce Nisan 2022'de bu seviyeye ulaşmıştı. Uzmanlara göre bu yükselişin iki ana sebebi var. Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanacağına dair artan güven ve ABD'de faiz indirimi beklentisi.

Ekran kartı ile madencilik artık kârlı değil

Bitcoin'in artması oyuncularda ekran kartı fiyatlarının tekrardan artacağı endişesi yaratmış durumda. Ancak öyle birşeyin olması mümkün değil. GPU madenciliği eskisi gibi kârlı bir iş değil. Şuanda RTX 4090 ile madencilik yaparak enerji maliyetini düştükten sonra günde 1 dolardan fazla kazanmak mümkün. Ancak kartın maliyetini çıkarmak için yıllarca madencilik yapılması gerekiyor.

ABD'nin yaptırımları fiyatları arttırıyor

Şuanda ekran kartları için asıl tehdit, ABD'nin yapay zeka işlemcilerine yönelik Çin'e yaptırım uygulaması olarak görülüyor. Ekran kartları kaçakçılar tarafından el altından Çin'e sokulmaya çalışıldığı için fiyatlar artış trendine girdi. Aynı zamanda GPU üreticileri yapay zeka merkezli GPU'lara öncelik vermeye başladı. Bu durum da fiyatları arttıran bir gelişme olabilir.

Bitcoin fiyatı setleri bir bir yıkıyor 1 gün önce eklendi

Bitcoin'in son olarak 42.000 dolar yükseldiği Nisan 2022'de Ethereum birleşmesi henüz gerçekleşmemişti. Dolayısıyla kripto para madenciliği oyuncu ekran kartlarıyla yapılabiliyordu. Bu nedenle ekran kartı fiyatları 3-4 katına çıkmıştı. Günümüzde ise Bitcoin ve diğer kripto para madenciliği büyük ölçüde ASIC'ler ve diğer özelleşmiş işlemciler ile yapılıyor. GPU ile madencilik hala kısıtlı olarak yapılsa da eskisi kadar kârlı bir iş değil.

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Bitcoin 42.000 dolara çıktı, ekran kartı fiyatları yine yükselece