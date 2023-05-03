Bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol edebilmek artık mümkün: MouthPad

Tam Boyutta Gör Yıllar boyunca bilim insanları engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli aksesuarlar geliştirdi. Son zamanlarda ise San Francisco'da bulunan Augmental isimli şirket tarafından ilginç bir cihaz tanıtıldı.

MouthPad isimli bu cihaz, geleneksel bir dizüstü bilgisayarı kontrol etmek için kullanılan touchpad görevi üstleniyor. Bu sayede engelli insanlar dizüstü bilgisayarlarını MouthPad kullanarak dilleri ile kontrol edebilecek.

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Cihazların her biri müşterinin ağzının 3 boyutlu taraması yapılarak özel bir şekilde üretiliyor. Protez damak gibi olduğu için de konuşmayı engellemiyor. Genellikle 7,5 gram ve 0,7 mm kalınlığında olan bu cihaz, pili aktif kullanımda yaklaşık 5 saat dayanıyor ve 2 saatte şarj oluyor

Dil hareketleriyle kontrol ediliyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar cihazı ağzına sabitledikten sonra dillerini dokunmaya duyarlı bir plaka üzerinde gezdirerek imleci kontrol edebiliyorlar. Dili damağa bastırmak sol tıklama işlemini gerçekleştirirken, yudumlama sağ tıklama işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca şirket çeşitli kafa hareketi ve ısırmaya duyarlı giriş hareketlerini birleştirmeyi de planlıyor.

MouthPad şu an test aşamasında ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

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