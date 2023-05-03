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    Anlık Bildirim

    Bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol edebilmek artık mümkün: MouthPad

    Bilim insanları, bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol etmeyi sağlayan bir cihaz geliştirdi. MouthPad isimli bu cihaz engelleri kaldırıyor.                  
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    Bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol edebilmek artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Yıllar boyunca bilim insanları engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli aksesuarlar geliştirdi. Son zamanlarda ise San Francisco'da bulunan Augmental isimli şirket tarafından ilginç bir cihaz tanıtıldı.

    MouthPad isimli bu cihaz, geleneksel bir dizüstü bilgisayarı kontrol etmek için kullanılan touchpad görevi üstleniyor. Bu sayede engelli insanlar dizüstü bilgisayarlarını MouthPad kullanarak dilleri ile kontrol edebilecek.

    Cihazların her biri müşterinin ağzının 3 boyutlu taraması yapılarak özel bir şekilde üretiliyor. Protez damak gibi olduğu için de konuşmayı engellemiyor. Genellikle 7,5 gram ve 0,7 mm kalınlığında olan bu cihaz, pili aktif kullanımda yaklaşık 5 saat dayanıyor ve 2 saatte şarj oluyor

    Dil hareketleriyle kontrol ediliyor

    Bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol edebilmek artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar cihazı ağzına sabitledikten sonra dillerini dokunmaya duyarlı bir plaka üzerinde gezdirerek imleci kontrol edebiliyorlar. Dili damağa bastırmak sol tıklama işlemini gerçekleştirirken, yudumlama sağ tıklama işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca şirket çeşitli kafa hareketi ve ısırmaya duyarlı giriş hareketlerini birleştirmeyi de planlıyor.

    MouthPad şu an test aşamasında ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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