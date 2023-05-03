Bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol edebilmek artık mümkün: MouthPad

MouthPad isimli bu cihaz, geleneksel bir dizüstü bilgisayarı kontrol etmek için kullanılan touchpad görevi üstleniyor. Bu sayede engelli insanlar dizüstü bilgisayarlarını MouthPad kullanarak dilleri ile kontrol edebilecek.
Cihazların her biri müşterinin ağzının 3 boyutlu taraması yapılarak özel bir şekilde üretiliyor. Protez damak gibi olduğu için de konuşmayı engellemiyor. Genellikle 7,5 gram ve 0,7 mm kalınlığında olan bu cihaz, pili aktif kullanımda yaklaşık 5 saat dayanıyor ve 2 saatte şarj oluyor
Dil hareketleriyle kontrol ediliyor
MouthPad şu an test aşamasında ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah