NASA, Mars'ta göl varlığını doğrulayan veriler buldu

NASA, Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance keşif aracının, Mars'ta "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını bildirdi.
Robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.
NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.
Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi.
Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.
Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.
Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.
Jezero Krateri 45 kilometre genişliğinde olup Mars ekvatorunun kuzeyindeki "Isidis Planitia" adı verilen düz bir ovanın batısında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.