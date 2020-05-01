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    NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı

    Covid-19 salgını sebebiyle test işlemlerini hızlandıran FDA yeni ventilatörlerin testlerini Icahn Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdi. Testleri başarıyla tamamlayan solunum cihazları onay aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı
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    NASA mühendisleri tarafından sadece 37 günde geliştirilen ve Covid-19 hastalarında kullanılması planlanan ventilatörler US Food and Drug Administration (FDA) kurumunun incelemeleri sonucunda onay aldı.

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    The Ventilator Intervention Technology Accessible Locally (VITAL) adı verilen prototip cihazlar NASA'nın Jet laboratuvarlarında geliştirilmiş ve 6 gün içerisinde kamuyla paylaşılmıştı.

    FDA'den hızlı onay

    NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı
    Tam Boyutta Gör

    Covid-19 salgını sebebiyle test işlemlerini hızlandıran FDA yeni ventilatörlerin testlerini New York'ta bulunan Icahn Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdi. Testleri başarıyla tamamlayan solunum cihazları onay aldı.

    Ayrıca Bkz. "NASA mühendisleri 37 günde solunum cihazı üretti"

    Yeni ventilatörlerin piyasadaki rakiplerine oranla daha az parça içermesi sebebiyle daha avantajlı olacağı ve daha rahat kullanılacağı belirtiliyor.



    https://www.nasa.gov/press-release/nasa-developed-ventilator-authorized-by-fda-for-emergency-use Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    Ülkemiz bundan hızlı üretti. Ama troller beğenmez
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    join (Ali ALPSAR) 2 hf. CoreXXX
    Artık troller de mi millete trol demeye başladı.
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    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 2 hf.
    Güzel görünüyor, göstergelerde aşırıya kaçmamışlar. Bu cihazlarda grafik ekrana bence gerek yok.
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