NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı

NASA mühendisleri tarafından sadece 37 günde geliştirilen ve Covid-19 hastalarında kullanılması planlanan ventilatörler US Food and Drug Administration (FDA) kurumunun incelemeleri sonucunda onay aldı.İlginizi Çekebilir Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi
The Ventilator Intervention Technology Accessible Locally (VITAL) adı verilen prototip cihazlar NASA'nın Jet laboratuvarlarında geliştirilmiş ve 6 gün içerisinde kamuyla paylaşılmıştı.
FDA'den hızlı onay
Covid-19 salgını sebebiyle test işlemlerini hızlandıran FDA yeni ventilatörlerin testlerini New York'ta bulunan Icahn Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdi. Testleri başarıyla tamamlayan solunum cihazları onay aldı.
Ayrıca Bkz. "NASA mühendisleri 37 günde solunum cihazı üretti"
Yeni ventilatörlerin piyasadaki rakiplerine oranla daha az parça içermesi sebebiyle daha avantajlı olacağı ve daha rahat kullanılacağı belirtiliyor.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-developed-ventilator-authorized-by-fda-for-emergency-use Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: