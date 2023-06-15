Bilim insanları Star Wars’tan fırlamış bir gezegen keşfetti

Tam Boyutta Gör İnsanlar teknolojilerini geliştirmeye devam ettikçe ve evrenin derinliklerini daha doğru bir şekilde görebildikçe bilim kurgu yavaş yavaş gerçek hayata dönüşüyor. Star Wars'un bilim insanı ve mühendis nesillerine ilham veren en büyük filmlerden biri olduğu söylenebilir, zira 1970'li yıllarda beyaz perdede gösterilen film tek kelimeyle hayranlık uyandırıcıydı. Şimdi ise gökbilimciler, Luke Skywalker'ın bir uzay fantezisi olduğunu ancak onun çöl gezegeni Tatooine'e benzer dünyaların gerçek olduğunu gözlemlediler.

Tatooine'e benzer gezegen keşfedildi

Herkesle birlikte astronomlar da Luke Skywalker'ın Tatooine'deki gezegeninde iki Güneş olduğunu fark etmişlerdi. Şimdi gökbilimciler tarafından doğrulanan yeni bir araştırma, Tatooine benzeri bir gezegenin var olduğunu ve BEBOP-1C olarak adlandırıldığını gösteriyor. Gezegenle ilgili bulgular Nature Astronomy dergisinde yayımlanırken, gökbilimciler iki güneşlibir gezegenin ya da iki yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegenin olduğu bu dairesel sistemi incelediler.

İki tane yıldızı var

Tam Boyutta Gör BEBOP-1C Dünya'dan yaklaşık 1,320 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Araştırmacılar BEBOP-1C'nin Dünya'dan yaklaşık 65 kat daha büyük ya da Jüpiter'den yaklaşık beş kat daha küçük olduğunu tahmin ediyor. Tatooine benzeri gezegende bir yıl ise yaklaşık 215 Dünya gününe denk geliyor. NASA'ya göre ikili yıldızlar her 15 günde bir birbirinin yörüngesinde dönüyor. Biri Güneş'ten yaklaşık yüzde 10 daha büyük; diğeri ise daha soğuk, daha sönük ve Güneş'in sadece üçte biri kadar kütleye sahip.

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Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu ile gezegenin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini umuyorlar. Bilim insanları ayrıca BEBOP-1C üzerinde takip araştırmaları yapmaları ve daha fazla kardeş gezegen bulmayı hedefliyor. Öte yandan daha önce yapılan çalışmalar, dairesel sistemlerdeki gezegenlerin yaşama elverişli olabileceğine işaret ediyordu. Nature Communications dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir makalede bu konu bilgisayar modelleriyle incelenmiş ve çift yıldızların yörüngesindeki ötegezegenlerin, yıldızlardan aldıkları ışık miktarındaki farklılıklara rağmen, doğru mesafede olmaları halinde su içebilecekleri ve yaşamı sürdürebilecekleri sonucuna varılmıştı.

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