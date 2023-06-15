Bilim insanları Star Wars’tan fırlamış bir gezegen keşfetti

Tatooine'e benzer gezegen keşfedildi
Herkesle birlikte astronomlar da Luke Skywalker'ın Tatooine'deki gezegeninde iki Güneş olduğunu fark etmişlerdi. Şimdi gökbilimciler tarafından doğrulanan yeni bir araştırma, Tatooine benzeri bir gezegenin var olduğunu ve BEBOP-1C olarak adlandırıldığını gösteriyor. Gezegenle ilgili bulgular Nature Astronomy dergisinde yayımlanırken, gökbilimciler iki güneşlibir gezegenin ya da iki yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegenin olduğu bu dairesel sistemi incelediler.
İki tane yıldızı var
Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu ile gezegenin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini umuyorlar. Bilim insanları ayrıca BEBOP-1C üzerinde takip araştırmaları yapmaları ve daha fazla kardeş gezegen bulmayı hedefliyor. Öte yandan daha önce yapılan çalışmalar, dairesel sistemlerdeki gezegenlerin yaşama elverişli olabileceğine işaret ediyordu. Nature Communications dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir makalede bu konu bilgisayar modelleriyle incelenmiş ve çift yıldızların yörüngesindeki ötegezegenlerin, yıldızlardan aldıkları ışık miktarındaki farklılıklara rağmen, doğru mesafede olmaları halinde su içebilecekleri ve yaşamı sürdürebilecekleri sonucuna varılmıştı.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91909/astronomers-discover-the-real-life-version-of-iconic-star-wars-planet-tatooine/index.html https://www.nature.com/articles/s41550-023-01948-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi