SpaceX’ten tarihi başarı: 200 iniş gerçekleştirdi!

200 başarılı iniş
Şirketin web sitesindeki görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için dokuzuncu fırlatma ve iniş, SpaceX'in ise 200'üncü inişi oldu. SpaceX, bugüne kadar toplamda 239 fırlatma gerçekleştirdi. 173 kez ise roketler tekrardan kullanıldı.
Roket yükleri yörüngeye taşıdıktan sonra ise yolculuğunun ikinci kısmına yani Dünya’ya geri dönüşe başladı. İniş görüntülerini yukarıdaki gömülü Twitter bağlantısından izleyebilirsiniz. SpaceX ayrıca ilk kez Nisan ayında gökyüzüne çıkan devasa Starship roketini de geliştiriyor. İlk test uçuşu patlamayla sonuçlansa da önümüzdeki aylarda bir test daha yapılacak.
Öte yandan SpaceX’in etkileyici bir fırlatma hızı var. Firma, roketleri ile diğer ülkelere ait uyduları, araçları veya astronotları sürekli olarak yörüngeye taşırken bir yandan da yine kendi roketleriyle Starlink uydularını belirli aralıklarla yörüngeye çıkarıyor. Her fırlatılışta Falcon 9’lar 52 adet Starlink uydusunu taşıyor. Halihazırda yörüngede 4.400’den fazla Starlink uydusu bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi