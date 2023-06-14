SpaceX’ten tarihi başarı: 200 iniş gerçekleştirdi!

Tam Boyutta Gör SpaceX, bir süre önce Transporter-8 görevi kapsamında 72 uyduyu yörüngeye ulaştırdıktan sonra Falcon 9 roketini bir kez daha başarılı bir şekilde yere indirmeyi başardı. Görev kapsamında onlarca uydu yörüngeye taşınmış olsa da esas önemli detay bu uydular değil; Zira Falcon 9'un ilk kademesi SpaceX'in tarihindeki 200. iniş için Dünya'ya geri döndü.

200 başarılı iniş

Şirketin web sitesindeki görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için dokuzuncu fırlatma ve iniş, SpaceX'in ise 200'üncü inişi oldu. SpaceX, bugüne kadar toplamda 239 fırlatma gerçekleştirdi. 173 kez ise roketler tekrardan kullanıldı.

Tam Boyutta Gör SpaceX'in ilk Falcon 9 güçlendiricisi inişi Aralık 2015'te gerçekleşti ve şirket o zamandan beri astronotları yörüngeye gönderen görevlerin ardından defalarca roketi tekrar kullanmak için yeryüzüne geri indirdi. SpaceX'e göre Transporter-8 görevi CubeSats, mikro uydular, yeniden giriş kapsülü ve daha sonra konuşlandırılacak uzay araçlarını taşıyan yörünge transfer araçları da dahil olmak üzere 72 faydalı yükü yörüngeye taşıdı. Görev yüklerinin hepsi kalkıştan yaklaşık bir saat sonra başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

Roket yükleri yörüngeye taşıdıktan sonra ise yolculuğunun ikinci kısmına yani Dünya’ya geri dönüşe başladı. İniş görüntülerini yukarıdaki gömülü Twitter bağlantısından izleyebilirsiniz. SpaceX ayrıca ilk kez Nisan ayında gökyüzüne çıkan devasa Starship roketini de geliştiriyor. İlk test uçuşu patlamayla sonuçlansa da önümüzdeki aylarda bir test daha yapılacak.

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Öte yandan SpaceX’in etkileyici bir fırlatma hızı var. Firma, roketleri ile diğer ülkelere ait uyduları, araçları veya astronotları sürekli olarak yörüngeye taşırken bir yandan da yine kendi roketleriyle Starlink uydularını belirli aralıklarla yörüngeye çıkarıyor. Her fırlatılışta Falcon 9’lar 52 adet Starlink uydusunu taşıyor. Halihazırda yörüngede 4.400’den fazla Starlink uydusu bulunuyor.

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