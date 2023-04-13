Bilim insanlarına göre kanser sonsuza kadar hayatımızda olacak

Dokuz yıl boyunca akciğer kanserlerini takip eden araştırma ekibi, karşı karşıya kaldıkları korkunç hayatta kalma yeteneği karşısında "şaşkınlık" ve "huşu" içinde kaldı. Araştırmacılar, yakın zamanda "evrensel" bir tedavinin mümkün olmaması nedeniyle odağın erken teşhise çevrilmesi gerektiğini belirtiyor.
Bu ölçekteki tek araştırma
Akciğer kanseri hastalarında bu çeşitliliğin ve zaman içinde nasıl değiştiği izlendi. Elde edilen sonuçların farklı kanser türlerinde de geçerli olacağı söylendi. Francis Crick Enstitüsü ve University College London'dan Prof Charles Swanton, "Bu daha önce bu ölçekte hiç yapılmadı" dedi.
Evrensel tedavi mümkün görünmüyor
Bilim insanlarına göre kansere karşı en büyük erken teşhis ve hastalığın nüksetmesini engellemekten geçiyor. Obezite, sigara, alkol ve kötü beslenme bazı kanserlerin riskini artırdığının altı çiziliyor. Giderek artan hava kirliliğinin de akciğer kanserlerine neden olabileceği söyleniyor. Yapılan bu kapsamlı evrimsel analiz yedi ayrıl çalışmada yayınlandı. Araştırmalarda ortaya çıkarılanlar şu şekilde:
- İlk tümördeki yüksek derecede agresif hücreler, nihayetinde vücuda yayılan hücrelerdir
- Daha yüksek düzeyde genetik "kaos" gösteren tümörlerin ameliyattan sonra vücudun diğer bölgelerinde nüksetme olasılığı daha yüksekti
- Kanda tümör DNA'sına ait parçaların analiz edilmesi sayesinde, tümörün geri döndüğüne dair işaretler BT taramasında görülmeden 200 gün öncesine kadar tespit edilebildi
- DNA'mızdaki talimatları okuyan hücresel mekanizma kanserli hücrelerde bozulabilir ve onları daha agresif hale getirebilir.
Araştırmacılar, bulguların gelecekte bir hastanın tümörünün nasıl yayılacağını tahmin etmelerine ve tedaviyi uyarlamalarına yardımcı olabileceğini umuyor. Cancer Research UK'de Dr. David Crosby şunları söyledi: "TracerX'ten elde edilen heyecan verici sonuçlar, kanserin ilerledikçe gelişen bir hastalık olduğuna dair anlayışımızı geliştiriyor; bu da geç evre kanserlerin başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin çok zor olabileceği anlamına geliyor.”Kaynakça https://www.bbc.com/news/health-65252510 https://www.nature.com/articles/s41586-023-05729-x Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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