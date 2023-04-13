Bilim insanlarına göre kanser sonsuza kadar hayatımızda olacak

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, kanserlerin nasıl büyüdüğüne ilişkin eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürüttü. Yapılan analistler kapsamında tümörlerin evrim geçirme ve hayatta kalma konusunda "neredeyse sonsuz" bir yeteneğe sahip olduğu ortaya konuldu.

Dokuz yıl boyunca akciğer kanserlerini takip eden araştırma ekibi, karşı karşıya kaldıkları korkunç hayatta kalma yeteneği karşısında "şaşkınlık" ve "huşu" içinde kaldı. Araştırmacılar, yakın zamanda "evrensel" bir tedavinin mümkün olmaması nedeniyle odağın erken teşhise çevrilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu ölçekteki tek araştırma

Tam Boyutta Gör Cancer Research UK tarafından yürütülen TracerX başlıklı çalışma, kanserlerin nasıl geliştiğine ve yayılmalarına neyin sebep olduğuna dair şimdiye kadarki en derinlemesine analizi sunuyor. Araştırma ortaya koyuyor ki, kanserler zaman içinde değişir ve gelişir - sabit ve değişmez değildirler. Daha agresif hale gelebilirler: bağışıklık sisteminden daha iyi kaçabilirler ve vücuda yayılabilirler. Bir tümör ilk olarak tek, bozulmuş bir hücre olarak sürece başlar, ancak hepsi biraz farklı şekillerde mutasyona uğramış milyonlarca hücrenin bir karışımı haline gelir.

Akciğer kanseri hastalarında bu çeşitliliğin ve zaman içinde nasıl değiştiği izlendi. Elde edilen sonuçların farklı kanser türlerinde de geçerli olacağı söylendi. Francis Crick Enstitüsü ve University College London'dan Prof Charles Swanton, "Bu daha önce bu ölçekte hiç yapılmadı" dedi.

Evrensel tedavi mümkün görünmüyor

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık'taki 13 hastanede tedavi gören 400'den fazla kişiden, hastalık ilerledikçe akciğer kanserlerinin farklı bölgelerinden biyopsiler alındı. Prof Swanton "Tümörlerin ne kadar uyumlu olabileceği beni şaşırttı" dedi. Swanton yaptığı açıklamada "Bu konuda çok iç karartıcı konuşmak istemem ama bir tümörün evrilebileceği neredeyse sonsuz olasılık var ve evrensel tedaviler bulabileceğimizi sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kanserli hücrelerle savaşan mikro robotlar yolda 1 hf. önce eklendi

Bilim insanlarına göre kansere karşı en büyük erken teşhis ve hastalığın nüksetmesini engellemekten geçiyor. Obezite, sigara, alkol ve kötü beslenme bazı kanserlerin riskini artırdığının altı çiziliyor. Giderek artan hava kirliliğinin de akciğer kanserlerine neden olabileceği söyleniyor. Yapılan bu kapsamlı evrimsel analiz yedi ayrıl çalışmada yayınlandı. Araştırmalarda ortaya çıkarılanlar şu şekilde:

İlk tümördeki yüksek derecede agresif hücreler, nihayetinde vücuda yayılan hücrelerdir

Daha yüksek düzeyde genetik "kaos" gösteren tümörlerin ameliyattan sonra vücudun diğer bölgelerinde nüksetme olasılığı daha yüksekti

Kanda tümör DNA'sına ait parçaların analiz edilmesi sayesinde, tümörün geri döndüğüne dair işaretler BT taramasında görülmeden 200 gün öncesine kadar tespit edilebildi

DNA'mızdaki talimatları okuyan hücresel mekanizma kanserli hücrelerde bozulabilir ve onları daha agresif hale getirebilir.

Araştırmacılar, bulguların gelecekte bir hastanın tümörünün nasıl yayılacağını tahmin etmelerine ve tedaviyi uyarlamalarına yardımcı olabileceğini umuyor. Cancer Research UK'de Dr. David Crosby şunları söyledi: "TracerX'ten elde edilen heyecan verici sonuçlar, kanserin ilerledikçe gelişen bir hastalık olduğuna dair anlayışımızı geliştiriyor; bu da geç evre kanserlerin başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin çok zor olabileceği anlamına geliyor.”

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