Kanserli hücrelerle savaşan mikro robotlar yolda

Mikro robotlar, hücrelere doğrudan ilaç vermek için de kullanılabilecek
Yapılan testlerde araştırmacılar, sağlıklı veya ölmekte olan hücreleri ayırt etmek ve kanserli hücreleri yakalamak için robotları kullanabildiler. Eğer bu küçük robotlar kullanıma sunulursa kanser hücrelerini ayırıp biyolojik numuneler almak ve daha sonra tıbbi teşhis amacıyla kullanılabilecek.
Hastalıkları teşhis etmek veya ilaçları vermek için potansiyel olarak çığır açacak bu robatlar, otonom hareket etme yeteneğini geliştirmek için bakteri ve sperm hücreleri gibi biyolojik mikro yüzücülerden ilham alınarak tasarlandı.Kaynakça https://phys.org/news/2023-03-hybrid-micro-robot-physiological-environment-capture.html https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36507618/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı