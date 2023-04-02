Tam Boyutta Gör İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, sağlıklı mı yoksa sorunlu mu olduklarını anlamak için tek tek hücreleri tarayabilen küçük mikro robotlar geliştirdi. Her biri yalnızca on mikron çapındaki bu küçük robotlar, daha sonraki genetik analizler için elektrik veya bir mıknatıs kullanarak istenen hücreleri farklı bir konuma bile taşıyabilir.

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Mikro robotlar, hücrelere doğrudan ilaç vermek için de kullanılabilecek

Yapılan testlerde araştırmacılar, sağlıklı veya ölmekte olan hücreleri ayırt etmek ve kanserli hücreleri yakalamak için robotları kullanabildiler. Eğer bu küçük robotlar kullanıma sunulursa kanser hücrelerini ayırıp biyolojik numuneler almak ve daha sonra tıbbi teşhis amacıyla kullanılabilecek.

Hastalıkları teşhis etmek veya ilaçları vermek için potansiyel olarak çığır açacak bu robatlar, otonom hareket etme yeteneğini geliştirmek için bakteri ve sperm hücreleri gibi biyolojik mikro yüzücülerden ilham alınarak tasarlandı.

Araştırmacılar bir sonraki aşamada bu robotları hedefe tam olarak yönlendirilebilen etkili bir ilaç taşıyıcı olarak kullanacak. Eğer bu robotlar bütün testleri başarıyla geçebilirse kanser hastaları için ufukta bir ışık görünebilir.

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Kanserli hücrelerle savaşan mikro robotlar yolda