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    Bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android için çıktı

    Nintendo Switch ve Steam üzerinden PC için daha önce çıkmış olan bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android cihazlar için bugün yayınlandı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android için çıktı
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    Yayıncılığını Rayark International Limited'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Archpray Inc.'in yaptığı bilim kurgu aksiyon türündeki oyun MO: Astray, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Bugün çıkan aksiyon macera oyunu The Pathless, Apple Arcade sistemine eklendi"

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    Daha önce Nintendo Switch ve Steam üzerinden PC için yayınlanan MO: Astray, olumlu eleştiriler almıştı. Bugün de oyun Android ve iOS cihazlar için çıktı. Oyunu şu anda App Store üzerinde ve Google Play üzerinde bulabilirsiniz. Oyun App Store'da 46,99 TL, Google Play'de ise 34,99 TL.

    MO: Astray'ı eğer iOS cihazınıza yüklemek isterseniz, cihazınızın iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanması gerekiyor. Ayrıca cihazda 2.7GB'lık bir alanın da boş olması gerekiyor. Anroid'te ise 6.0 ve sonrası bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. 

    Oyunun oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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