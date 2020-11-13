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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugün çıkan aksiyon macera oyunu The Pathless, Apple Arcade sistemine eklendi

    Bu yılın önemli bağımsız oyunlarından biri olan aksiyon macera türündeki The Pathless; çıktığı gün yani bugün, Apple Arcade sistemine eklendi.
    6 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bugün çıkan aksiyon macera oyunu The Pathless, Apple Arcade sistemine eklendi
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    Yayıncılığını Annapurna Interactive'in yaptığı, geliştiricliğini ise Giant Squid'in yaptığı aksiyon macera türündeki oyun The Pathless çıkışını gerçekleştirdi ve Apple Arcade sistemine eklendi.

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    ABZÛ isimli başarılı oyunun yaratıcılarından gelen bu oyun, yılın beklenen yapımlarından biriydi ve artık Apple Arcade aboneleri oyunu şu andan itibaren ücretsiz bir şekilde oynayabilir. Oyunun boyutu 5.5GB. Oyunun macOS'ta oynamak isteyenler 10.15.0 veya sonraki bir sürümü, iOS'ta oynamak isteyenler ise 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olması lazım. Oyun ayrıca Türkçe dil desteğine de sahip.

    The Pathless, bugün aynı zamanda PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için de yayınlandı. Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    ABZÛ’nun yaratıcılarından The Pathless, büyük bir ormanda geçen, bir okçunun ve bir kartalın efsanevi macerası.

    Açık bir dünyayı keşfedin ve dünyayı saran karanlık lanetini ortadan kaldırmak için gizemli bir adaya seyahat edin. Kartal arkadaşınızla birlikte adanın tarihini keşfedin ve araziye ışık getirmek için destansı savaşlar yapın.

    Özellikler

    Okçu ve Kartal

    Dünyayı saran karanlık lanetini ortadan kaldırmak için gizemli bir adaya seyahat eden usta bir Avcı olun. Kartal arkadaşınızla bir bağlantı kurun ve havada süzün. Yüksek hızlarda hareket ederken sorunsuz atış olanağı sağlayan benzersiz bir okçuluk sistemiyle akrobasi yapın ve müthiş hileli atışlar yapın.

    Açık bir dünyayı keşfedin

    Bulunmayı bekleyen sırlarla dolu güzel bir açık dünyada kendi yolunuzu çizin. Puslu ormanları, yemyeşil çayırları ve karlı tundraları geçin. Eski kalıntılarda bulmacaları çözerken ve uzun süre unutulmuş sırları ortaya çıkarken adanın karanlık tarihini keşfedin.

    Yozlaşmış ruhları avlayın

    Dev yozlaşmış ruhlar ormanda pusuya yatmış. Onları avlamak için tüm becerilerinizi kullanın, ancak avlanan olmamaya dikkat edin. Ülkeye ışık sağlamak için lanetli canavarlara karşı destansı savaşlara katılın. Kartalınızla olan bağ ve dünyanın kaderi tehlikede.



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