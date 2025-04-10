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    Anlık Bildirim

    Apple'ın yeni bilim kurgu dizisi Murderbot'tan beklenen fragman geldi

    Apple TV+'ın merakla beklenen bilim kurgu dizisi Murderbot'tan ilk fragman yayınlandı. Çoksatan Katilbot Günlükleri serisinden uyarlanan dizi, bu yaz izleyici ile buluşacak.
    Murderbot Tam Boyutta Gör
    Foundation, Silo, Severance, For All Mankind gibi dizileriyle bilim kurgu meraklılarını epey memnun eden Apple TV+, çok yakında bilim kurgu dizileri kütüphanesine bir yenisini daha ekleyecek. Martha Wells'in Türkçeye "Tüm Sistemler Çöktü - Katilbot Günlükleri" adıyla çevrilen bilim kurgu romanından uyarlanan Murderbot, önümüzdeki ay Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak.

    Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Murderbot için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Murderbot, 16 Mayıs'ta İzleyici ile Buluşacak

    Dizinin başrolünde Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman) yer alıyor. Skarsgård hikâyenin merkezindeki bilinçli robota hayat veriyor. Projenin başında ise Chris ve Paul Weitz kardeşler var. İkilinin geçmiş projeleri arasında Altın Pusula (The Golden Compass), About A Boy ve A Better Life gibi yapımlar bulunuyor.

    Murderbot'a kaynaklık eden kitabın tanıtım yazısı şöyle:

    "Uzak bir gezegende, yüzey testi yapan bir grup biliminsanına, kendisine 'Katilbot' diyen ve kendi idari modülünü hacklediği için bilinç kazanmış bir güvenlik androidi kiralanır. İnsanlardan çekinen ve dikkatleri üzerine çekmek istemeyen Katilbot'un tek yapmak istediği görevini başarıyla yerine getirip insanların onu rahat bırakmasıdır. Ancak komşu bir araştırma ekibinden haber alınamadığında gerçeği ortaya çıkarmak Katilbot'a kalacaktır."

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 20 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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