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    Netflix yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut'tan yeni fragman geldi

    Netflix'in Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut'tan yeni bir fragman yayınlandı. Ödül bir çizgi-romandan uyarlanan dizi, bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    The Eternaut Tam Boyutta Gör
    İngilizce olmayan dizilerin eskisinden çok daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün hâle getiren Netflix, uluslararası yapımlarının sayısını hızla arttırıyor. Üstelik artık bunların arasında büyük bütçeli yapımlar da oluyor. İşte o büyük bütçeli uluslararası yapımlardan biri olan The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu), bu ay izleyici ile buluşacak. Bilim-kurgu türündeki dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, diziden yeni bir fragman yayınladı.

    The Eternaut, Ödüllü Bir Çizgi-Romanın Uyarlaması

    Arjantin yapımı olan The Eternaut, Héctor Germán Oesterheld’in övgü toplayan çizgi-romanından diziye uyarlandı. 1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve istilacı uzaylıların sebep olduğu bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.

    The Eternaut'un başrolünde Arjantin sinemasının en ünlü isimlerinden olan Ricardo Darín yer alıyor. Gerek konusu gerek fragmanlarıyla merak uyandıran dizi, 30 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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