Netflix yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut'tan yeni fragman geldi

The Eternaut, Ödüllü Bir Çizgi-Romanın Uyarlaması
Arjantin yapımı olan The Eternaut, Héctor Germán Oesterheld’in övgü toplayan çizgi-romanından diziye uyarlandı. 1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve istilacı uzaylıların sebep olduğu bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.
The Eternaut'un başrolünde Arjantin sinemasının en ünlü isimlerinden olan Ricardo Darín yer alıyor. Gerek konusu gerek fragmanlarıyla merak uyandıran dizi, 30 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo