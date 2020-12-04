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    Bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, iOS ve Android cihazlar için çıktı

    Daha önce PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlanan interaktif bilim kurgu oyunu The Complex'in iOS ve Android için çıkışını gerçekleştirdi.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, iOS ve Android cihazlar için çıktı
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    Yayıncılığını Wales Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Wales Interactive, Good Gate Media ve Little Jade Productions'ın yaptığı The Complex'in iOS ve Android cihazlar için çıkışını yaptı. Oyun daha önce de PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Hikaye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Daha önce Late Shift ve Maid of Sker gibi oyunları geliştiren stüdyonun interaktif bir bilim kurgu gerilim türündeki oyunu olan The Complex, şu anda Google Play üzerinde 59,99 TL'ye, App Store üzerinde de 54,99 TL'ye satılıyor. Oyunun yaklaşık olarak boyutu 2.1 GB.

    Oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Londra'da gerçekleşen büyük bir biyolojik silah saldırısından sonra iki bilim adamı kendilerini zaman ve havanın giderek tükendiği bir laboratuvarda kilitli bulurlar. İstediğiniz macera türünü seçebileceğiniz bu oyunla eylemleriniz ve diğer karakterlerle olan ilişkiniz sizi sekiz şüpheli sondan birine götürecektir.

    Totaliter Kindar ülkesindeki kimyasal saldırı kurbanlarını tedavi eden Dr. Amy Tenant, Nano Hücre Teknolojisinin ilerlemesindeki öncü isimlerden biridir. Şimdi ise Londra'da kimliği rastlantısal olmaktan çok uzak olan birinin kan kustuğuna dair haberler çıkar. Eski bir arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Amy, tehlikeli bir sırra sahip olmanın yanı sıra bilimsel ilerlemenin kaynağı olan girilmesi imkansız bir laboratuvar merkezine hapsolmuş durumdadır.

    The Complex, The Handmaid's Tale dizisinin Emmy ödüllü yazarlar ekibinde yer alan Lynn Renee Maxcy tarafından yazılmıştır. Bu interaktif filmde Michelle Mylett (Letterkenny, Kötü Kan), Kate Dickie (Taht Oyunları, Cadı) ve Al Weaver (Grantchester) yer alıyor. Twitch yayıncısı ve eski Xbox İngiltere sunucusu Leah Viathan'ın konuk oyunculuk performansı.

    İlişki Takibi
    Oyun boyunca karakterlerle etkileşime gireceksiniz ve seçimlerinize bağlı olarak ilişkinizi güçlendirecek ya da zayıflatacaksınız. İlişki puanları başlangıçtan sonuna kadar hesaplanır ve son sahnelerdeki önemli sonuçların yanı sıra belirli senaryoları da etkiler.

    Kişilik Takibi
    Verdiğiniz her karar ve her etkileşim için karakterinizin kişiliği izleniyor. Her oyunun sonunda bir Kişilik Skoru ile ödüllendirilirsiniz ve oyunu nasıl oynadığınızı görmek için ayrıntılı bir hesap özeti sunulur. Bir kişiliğin beş temel boyutunu keşfedin; açıklık, dürüstlük, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal dengesizlik. Karakteriniz bunlardan hangisini oynayacak?

    Özellikler

    •  İngiltere'de çekilen tamamen canlı bir aksiyon ve sinematik interaktif bilim kurgu gerilim filmi.
    •  Yönetmen Paul Raschid ve yazar Lynn Renee Maxcy (The Handmaid's Tale - TV Dizisi).
    •  8 farklı sonuç ile çoktan seçmeli hikaye anlatımı.
    •  Oynarken hikayeyi etkileyen gerçek zamanlı İlişki Durum Takibi.
    •  Seçimlerinize göre gelişen gerçek zamanlı Kişilik Özellikleri Takibi.
    •  Michelle Mylett (Letterkenny, Kötü Kan), Kate Dickie (Taht Oyunları, Cadı) ve Al Weaver (Grantchester) yer alıyor.
    •  Canlı yayıncı ve sunucu Leah Viathan'ın konuk oyunculuk performansı.
    •  Kilitsiz özellikler arasında Atla Sahnesi, Kişilik Değerlendirmesi ve Gizli Bir Etkinlik bulunur.
    •  Canlı akışlar sırasında izleyici katılımını artırmak için bir Seçenekleri Duraklat seçeneği vardır.

    Sizlere Late Shift, The Bunker ve The Infectious Madness of Doctor Dekker'ı sunmuş bir yayıncılık stüdyosu olan Wales Interactive'den interaktif bir bilim kurgu gerilim macerası



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vallaha ben bu türde direk oynayanları izliyorum; çok daha iyi film gibi , zaten bilerek uzatıyorlar yoksa herkes oynar ve iade eder :)
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    strathmorea (alper ozan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 tl olursa alınabilir. O paraya avuçlarını yalasınlar.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun değil film gibi değişik bir şey
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    Türkbeyi123 (Anadolubeyi ) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok pahalı 60 ne en fazla 25 olmalıydı
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun moyun değil
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steam fiyatı 22tl olan oyunu 60tl ye satmak bölgesel fiyatlandırma olmadığının kanıtı öte yandan 2 saatlik oyun için de fiyat pahalı netflix aboneliği daha iyi
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    55 TL mi yok daha neler
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