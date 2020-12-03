Hikaye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini AppSir, Inc.’in yaptığı hikâye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, ücretli bir şekilde mobil cihazlar için yayınlandı.

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Piksel grafiklere, kaliteli müziklere ve keyifli bir hikâyeye sahip olan Puzzling Peaks EXE’in mizahi yönü de bir hayli ön planda. Oyun tamamen elle yaratılmış olan yüzlerce bölüme sahiplik ediyor. Oyunda fizik tabanlı bulmacalar sebebiyle hem beyninizi kullanmanız gerekecek hem de reflekslerinizi. Oyunun mekaniklerini anlayabilmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Oyunun App Store’da 18,99 TL’ye satılıyor, Google Play’de ise 6,89 TL’ye satılıyor. Oyunu Android cihazınıza yükleyebilmek için 50 MB boş yer dışında, cihazınızda Android 4.1 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız lazım. iOS cihazlarda ise oyun 53.8 MB’lık bir yer istiyor ve ayrıca iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

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