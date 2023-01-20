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    Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı

    Togg'un akıllı teknolojilerinin bir arada toplandığı Trumore uygulaması yayınlandı. Yerli otomobil sahibi olmayanların da kullanabileceği Trumore uygulamasının özellikleri neler?
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    Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Togg’un kullanıcı deneyimini artırmak için geliştirdiği Trumore isimli mobil uygulaması; App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery’de ücretsiz olarak yayınlandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparak Togg teknolojilerine erişebiliyor.

    Yerli otomobil sahibi olmayan kişilere de uygulamadaki pek çok özellikten yararlanacak. Dijital NFT’ler, FinTek çözümleri, yapay zeka teknolojileri, konum bazlı akıllı hizmetler, oyunlar ve eğlence içerikleri kullanılabilecek. Uygulamadaki özellikler Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıkları altında sıralanıyor.

    Earn.more

    Earn.more, kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün oluyor. Dijital varlık yönetimi altında da puan gibi çeşitli ödül programları, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT’ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

    Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Earn.more’da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanat eserlerinin yapay zekâ algoritmasıyla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan eşsiz dijital çalışmalar, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik dekoratif magneti andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel, yapay zekayla oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor.

    Go.more

    Go.more, kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların mobilite deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcı ile yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salımı hesaplama gibi servislerden yararlanmak mümkün oluyor.

    Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Play.more

    Kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Play.more’da yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor.

    Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı Tam Boyutta Gör
    USE CASE Mobility® kavramını evrensel bir dil olan sanatla da anlatan Togg, ‘Dijital Art Mode’ konseptinde duality dünyasındaki ‘İnsan-Teknoloji’, ‘Doğu-Batı’, ‘Akıl-Kalp’, ‘Birlik-Çokluk’ ve ‘Bugün-Yarın’ kavramlarını kullanıcıya deneyimletiyor. Dünyanın önde gelen Türk dijital sanatçılarıyla çalışan Togg’un bu uygulamasıyla kullanıcılar akıllı cihaz ekranında gördükleri dijital sanatları, isterlerse evlerindeki TV’lere ya da dijital ekranlarına yansıtabiliyor.

    Scale.more

    Scale.more da sürekli gelişen, iş birlikleriyle büyüyen ekosistem ile kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi sunuyor. Togg şu ana kadar Ava Labs, Trendyol, Hopi, Plug and Play, THY, Shell, Paycell, Metaco, Migros, ETIYA, SMART IX, BlindLook ve Qualcomm ile iş birlikleri yaptı.

    Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Trumore uygulamasından ön sipariş verilecek

    Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Kullanıcılar Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda Togg’un, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.

    Şubat ayında siparişler alınmaya başlanacak

    Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemini Trumore dijital platformuyla genişletip yaygınlaştırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcılara günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiriyoruz. Bu çözümlerimizi Trumore dijital platformumuz üzerinden kullanıcılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Platformumuzu oluşturan Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıklarında mobilite ekosisteminin sunduğu tüm fırsatları biz de kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen platformumuz daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir dünya demek. Uygulamamız ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak.”

    https://apps.apple.com/tr/app/apple-store/id1610978415?l=tr

    Diğer platformlar için: https://bit.ly/3QS6bFg

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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