Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti

Microsoft, kurucu ortak ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı. Gates, bir açıklamaya göre mevcut pozisyonundan, küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği ile mücadeleye daha fazla zaman ayırmak için ayrıldı. Bill Gates ayrıca yönetiminde bulunduğu Berkshire Hathaway'deki görevlerini de bıraktı.

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Bill Gates, CEO Satya Nadella ve şirketteki diğer liderlere teknoloji danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Gates yaptığı açıklamada: "Yönetim kurulundan ayrılmak hiçbir şekilde şirketten uzaklaşmak anlamına gelmez. Microsoft hayatımın ve çalışmalarımın her zaman önemli bir parçası olacak ve Satya ve teknik liderler ile şirketin vizyonunu şekillendirmek ve iddialı hedeflerine ulaşmasına yardım etmek için desteğe devam edeceğim." dedi.

2000 yılında Gates, dünyadaki en büyük hayırsever girişimlerden biri olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmak için kişisel servetinin 5 milyar dolarını kullandı. Vakıf son olarak KOVİD-19 için aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.

https://www.engadget.com/2020/03/13/bill-gates/

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