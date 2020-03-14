Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti

Microsoft, kurucu ortak ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı. Gates, bir açıklamaya göre mevcut pozisyonundan, küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği ile mücadeleye daha fazla zaman ayırmak için ayrıldı. Bill Gates ayrıca yönetiminde bulunduğu Berkshire Hathaway'deki görevlerini de bıraktı.
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Bill Gates, CEO Satya Nadella ve şirketteki diğer liderlere teknoloji danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Gates yaptığı açıklamada: "Yönetim kurulundan ayrılmak hiçbir şekilde şirketten uzaklaşmak anlamına gelmez. Microsoft hayatımın ve çalışmalarımın her zaman önemli bir parçası olacak ve Satya ve teknik liderler ile şirketin vizyonunu şekillendirmek ve iddialı hedeflerine ulaşmasına yardım etmek için desteğe devam edeceğim." dedi.
2000 yılında Gates, dünyadaki en büyük hayırsever girişimlerden biri olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmak için kişisel servetinin 5 milyar dolarını kullandı. Vakıf son olarak KOVİD-19 için aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.
https://www.engadget.com/2020/03/13/bill-gates/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kim zerre kadar iyilik yaparsa bunun karsiligini mutlaka gorecek. Kim de zerre kadar kotuluk yaparsa hesabini verecek, ancak Allah affeder o ayri.
Bill Gates hangi dinden bilmiyorum ama evet, musluman olmayanlarin yerinin cehennem olacagini Allah soyluyor. Biz de muslumanlar olarak buna iman ettik. Umulur ki Bill Gates’ de iman eder ve o da kurtulanlardan olur.
Kim zerre kadar iyilik yaparsa bunun karsiligini mutlaka gorecek. Kim de zerre kadar kotuluk yaparsa hesabini verecek, ancak Allah affeder o ayri.
Bill Gates hangi dinden bilmiyorum ama evet, musluman olmayanlarin yerinin cehennem olacagini Allah soyluyor. Biz de muslumanlar olarak buna iman ettik. Umulur ki Bill Gates’ de iman eder ve o da kurtulanlardan olur.