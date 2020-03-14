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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti

    Microsoft Corp. kurucu ortağı Bill Gates, küresel sağlık, eğitim ve iklim değişikliği ile ilgili sosyal çalışmalara odaklanmak istediğini belirterek yönetim kurulundan istifa etti.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti

    Microsoft, kurucu ortak ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı. Gates, bir açıklamaya göre mevcut pozisyonundan, küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği ile mücadeleye daha fazla zaman ayırmak için ayrıldı. Bill Gates ayrıca yönetiminde bulunduğu Berkshire Hathaway'deki görevlerini de bıraktı.

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    Bill Gates, CEO Satya Nadella ve şirketteki diğer liderlere teknoloji danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Gates yaptığı açıklamada: "Yönetim kurulundan ayrılmak hiçbir şekilde şirketten uzaklaşmak anlamına gelmez. Microsoft hayatımın ve çalışmalarımın her zaman önemli bir parçası olacak ve Satya ve teknik liderler ile şirketin vizyonunu şekillendirmek ve iddialı hedeflerine ulaşmasına yardım etmek için desteğe devam edeceğim." dedi.

    2000 yılında Gates, dünyadaki en büyük hayırsever girişimlerden biri olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmak için kişisel servetinin 5 milyar dolarını kullandı. Vakıf son olarak KOVİD-19 için aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.



    https://www.engadget.com/2020/03/13/bill-gates/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FlyingUnderpants 6 gün en beğenilen
    Biz Müslümanlar 3 kuruşluk maskeyi 35 liraya satıp cennete gideceğiz. insanlığa yol gösteren, binlerce istihdam sağlayan, kişisel servetinin büyük bölümünü hayır işlerine kullanan bu zat cehenneme gidecek çünkü Hristiyan.
    Biz Müslümanlar 3 kuruşluk maskeyi 35 liraya satıp cennete gideceğiz. insanlığa yol gösteren, binlerce istihdam sağlayan, kişisel servetinin büyük bölümünü hayı...
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    2 Yanıt Yanıtla +38
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    SigSauer6 6 gün FlyingUnderpants
    Sahibi oldukları şirketlerin ürettiği aletlerde bulunan materyalleri Afrikada 3 kuruşa çocuk işçilere çıkarttırıp onlardan yüzlerce milyar dolar kazanıp ardından milyon dolar bağış yaparak göz boyayan adamlar cennete gidecek ama o çocuklar kötü koşullarda büyüyüp kötü birer insan olduklarında cehenneme gidecek. Acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    WB 6 gün FlyingUnderpants
    Neden bu sekilde dusundun ki? 3 kurusluk maskeyi 35tl’ye satan bir musluman da bunun hesabini elbette verecek. Cennete mi cehenneme mi gidecek orasini Allah bilir.



    Kim zerre kadar iyilik yaparsa bunun karsiligini mutlaka gorecek. Kim de zerre kadar kotuluk yaparsa hesabini verecek, ancak Allah affeder o ayri.



    Bill Gates hangi dinden bilmiyorum ama evet, musluman olmayanlarin yerinin cehennem olacagini Allah soyluyor. Biz de muslumanlar olarak buna iman ettik. Umulur ki Bill Gates’ de iman eder ve o da kurtulanlardan olur.
    Yanıtla +9
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    WB 6 gün FlyingUnderpants
    Neden bu sekilde dusundun ki? 3 kurusluk maskeyi 35tl’ye satan bir musluman da bunun hesabini elbette verecek. Cennete mi cehenneme mi gidecek orasini Allah bilir.



    Kim zerre kadar iyilik yaparsa bunun karsiligini mutlaka gorecek. Kim de zerre kadar kotuluk yaparsa hesabini verecek, ancak Allah affeder o ayri.



    Bill Gates hangi dinden bilmiyorum ama evet, musluman olmayanlarin yerinin cehennem olacagini Allah soyluyor. Biz de muslumanlar olarak buna iman ettik. Umulur ki Bill Gates’ de iman eder ve o da kurtulanlardan olur.
    Neden bu sekilde dusundun ki? 3 kurusluk maskeyi 35tl’ye satan bir musluman da bunun hesabini elbette verecek. Cennete mi cehenneme mi gidecek orasini Allah bil...
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    Yanıtla +9
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    SigSauer6 6 gün FlyingUnderpants
    Sahibi oldukları şirketlerin ürettiği aletlerde bulunan materyalleri Afrikada 3 kuruşa çocuk işçilere çıkarttırıp onlardan yüzlerce milyar dolar kazanıp ardından milyon dolar bağış yaparak göz boyayan adamlar cennete gidecek ama o çocuklar kötü koşullarda büyüyüp kötü birer insan olduklarında cehenneme gidecek. Acaba ?
    Sahibi oldukları şirketlerin ürettiği aletlerde bulunan materyalleri Afrikada 3 kuruşa çocuk işçilere çıkarttırıp onlardan yüzlerce milyar dolar kazanıp ardınd...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 6 gün
    Güle güle SarıBill. Hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.
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    kayamtky 6 gün
    Gençliğin de sıkı çalış, ileriyi gören bir teknoloji alanın da şirket kur, sonra aksın paralar, ve yaşlılığın da kaymağını ye, cümlesine iyi bir örnektir Bill Gates abimiz.
    Takdir ediyorum, çünkü hiç kimseyi dolandırmadan, hırsızlık yapmadan bu zenginliğe ulaştı. Normal üstü bir zekası olduğunu da kabul etmek lazım. Yeni bir işletim sistemi icat etmek, yazmak, kodlamak her babayiğidin harcı değil.
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    DH Misafiri 6 gün
    şöyle düşün ALLAH sana okadar serveti veriyor. sen ona hakaret edip iftira ediyorsun. yani kısaca o ve onun olan herşey ALLAH'ın. akıl edemediğin şey bu.
    Yanıtla +2
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    WB 6 gün
    En cok sosyal projelere, egitime, sagliga vakit ayiracagim diyen milyarderlerden korkmak lazim. Bill Gates’in elleri temiz mi?
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    czsatoshi 6 gün yeni yorumcu
    La seni bravo

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    FlyingUnderpants 6 gün en beğenilen
    Biz Müslümanlar 3 kuruşluk maskeyi 35 liraya satıp cennete gideceğiz. insanlığa yol gösteren, binlerce istihdam sağlayan, kişisel servetinin büyük bölümünü hayır işlerine kullanan bu zat cehenneme gidecek çünkü Hristiyan.
    2 Yanıt Yanıtla +38
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