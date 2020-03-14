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    YouTube mobil uygulamasına 'Keşfet' sekmesi geldi!

    Google, uzun denemelerden sonra Android ve iOS resmi YouTube mobil uygulamalarında yeni bir "Keşfet" sekmesini kullanıma sunuyor. Keşfet, mobil uygulamadaki Trendler sekmesinin yerini alacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube mobil uygulamasına 'Keşfet' sekmesi geldi!
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    Google'ın video akışı platformu YouTube, iki yıldır test ettiği özelliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik YouTube kullanıcılarının yeni bir "Keşfet" sekmesiyle daha fazla ve daha kolay içerik bulmasına yardımcı olacak.

    YouTube, Trendler sekmesinin yerini Keşfet ile değiştirdiğini ve bir süredir sınırlı sayıda kullanıcıya sunduğu değişikliğin artık tüm kullanıcılara sunulduğunu doğruladı. Trendler sekmesi aslında uygulamadan tamamen kaldırılmadı. Trendler, yeni Keşfet sekmesinin bir özelliği olarak yer alıyor.

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    Google'dan yapılan açıklamada; "Keşfet özelliği yalnızca popüler videolara değil aynı zamanda Oyun, Müzik, Moda ve Güzellik, Öğrenim Merkezi ve daha fazlası gibi bazı popüler içerik kategorilerinin hedef sayfalarına tek bir yerden erişebilmenizi sağlar." ifadelerine yer verildi.

    YouTube'da her gün yeni içerik oluşturucular ve sanatçılar ortaya çıkıyor, bu yüzden video akışı patformu bazı ülkelerde, yeni içerikleri ve oluşturucuları keşfetmenizi, onlarla ve topluluklarıyla bağlantı kurmanızı kolaylaştıran "Yükselen Sanatçı" ve "Yükselen Yaratıcı" özelleklerini de platforma ilave ediyor.

    Yeni özellikler birkaç gün içerisinde tüm mobil uygulama kullanıcılarına sunulmuş olacak.



    https://www.engadget.com/2020/03/13/youtube-explore-tab-rolls-out/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    celibar 5 gün
    yine kaktüse oturanları keşfedeceğiz.
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    Rachsuchtig 6 gün
    Instagram'da keşfet YouTube'da trendler asla girmedigim yerler.
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