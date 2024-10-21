Türkiye, 2025’te yenilenebilir enerjide 74 GW’a ulaşacak

Yenilenebilir enerjide hedef 74 GW
2025 yılına gelindiğinde Türkiye'nin güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu gücünün 22 bin 600 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) 14 bin 800 megavata, hidroelektrik santrallerinde (HES) 32 bin 395 megavata ve jeotermal enerji santrallerinde (JES) ise 4 bin 487 megavata çıkarılması hedefleniyor.
Türkiye aynı zamanda 2035 enerji hedefini de açıkladı. Buna göre 2035’e kadar rüzgar ve güneşte 120 GW seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bununla birlikte halihazırda yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 GW olduğu da açıklandı.
Doğal gazın payı düşecek
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar artarken, doğal gazın elektrik üretimindeki payı ise kademeli olarak düşecek. 2023 yılında yüzde 21,4 olan doğal gazın elektrik üretimindeki payı, 2025’te yüzde 18,9’a düşecek.
Bununla birlikte enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yıl sonu itibarıyla yüzde 58,9, 2025 itibarıyla yüzde 59,4 olması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı için 45,3 milyar TL (1,33 milyar $) bütçe alması bekleniyor.Kaynakça https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/10/2025-Yili-Butce-Gerekcesi.pdf https://www.pv-magazine.com/2024/10/21/turkey-targets-22-6-gw-of-solar-by-end-of-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)