Türkiye, 2025’te yenilenebilir enerjide 74 GW’a ulaşacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye, 2025 yılına yönelik enerji hedeflerinde ciddi bir büyümeyi öngörüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifi çerçevesinde, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 47,8’e çıkarılması planlanıyor. Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik enerji santrallerinin üretimdeki payının artırılması bu hedefin en önemli unsurlarını oluşturuyor.

Yenilenebilir enerjide hedef 74 GW

2025 yılına gelindiğinde Türkiye'nin güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu gücünün 22 bin 600 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) 14 bin 800 megavata, hidroelektrik santrallerinde (HES) 32 bin 395 megavata ve jeotermal enerji santrallerinde (JES) ise 4 bin 487 megavata çıkarılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklardaki toplam güç 74 GW seviyesini aşacak. Böylece, 2025 yılında toplam yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 47,8 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin halihazırda 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES, 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor. 2023 yılında yüzde 42,7 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının 2024 yılı sonunda yüzde 45'e ulaşması bekleniyor.

Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar 2 sa. önce eklendi

Türkiye aynı zamanda 2035 enerji hedefini de açıkladı. Buna göre 2035’e kadar rüzgar ve güneşte 120 GW seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bununla birlikte halihazırda yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 GW olduğu da açıklandı.

Doğal gazın payı düşecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar artarken, doğal gazın elektrik üretimindeki payı ise kademeli olarak düşecek. 2023 yılında yüzde 21,4 olan doğal gazın elektrik üretimindeki payı, 2025’te yüzde 18,9’a düşecek.

Bununla birlikte enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yıl sonu itibarıyla yüzde 58,9, 2025 itibarıyla yüzde 59,4 olması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı için 45,3 milyar TL (1,33 milyar $) bütçe alması bekleniyor.

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