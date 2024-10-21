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    Türkiye, 2025’te yenilenebilir enerjide 74 GW’a ulaşacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre Türkiye, 2025 yılında enerjiye ciddi bir yatırım yapacak. Rüzgar ve güneşte kurulu kapasitenin 36 GW’a ulaşması bekleniyor.
    Türkiye, 2025’te yenilenebilir enerjide 74 GW’a ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2025 yılına yönelik enerji hedeflerinde ciddi bir büyümeyi öngörüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifi çerçevesinde, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 47,8’e çıkarılması planlanıyor. Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik enerji santrallerinin üretimdeki payının artırılması bu hedefin en önemli unsurlarını oluşturuyor.

    Yenilenebilir enerjide hedef 74 GW

    2025 yılına gelindiğinde Türkiye'nin güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu gücünün 22 bin 600 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) 14 bin 800 megavata, hidroelektrik santrallerinde (HES) 32 bin 395 megavata ve jeotermal enerji santrallerinde (JES) ise 4 bin 487 megavata çıkarılması hedefleniyor.

    Türkiye, 2025’te yenilenebilir enerjide 74 GW’a ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklardaki toplam güç 74 GW seviyesini aşacak. Böylece, 2025 yılında toplam yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 47,8 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
    Türkiye, 2025’te yenilenebilir enerjide 74 GW’a ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin halihazırda 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES, 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor. 2023 yılında yüzde 42,7 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının 2024 yılı sonunda yüzde 45'e ulaşması bekleniyor.

    Türkiye aynı zamanda 2035 enerji hedefini de açıkladı. Buna göre 2035’e kadar rüzgar ve güneşte 120 GW seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bununla birlikte halihazırda  yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 GW olduğu da açıklandı.

    Doğal gazın payı düşecek

    Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar artarken, doğal gazın elektrik üretimindeki payı ise kademeli olarak düşecek. 2023 yılında yüzde 21,4 olan doğal gazın elektrik üretimindeki payı, 2025’te yüzde 18,9’a düşecek.

    Bununla birlikte enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yıl sonu itibarıyla yüzde 58,9, 2025 itibarıyla yüzde 59,4 olması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı için 45,3 milyar TL (1,33 milyar $) bütçe alması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/10/2025-Yili-Butce-Gerekcesi.pdf https://www.pv-magazine.com/2024/10/21/turkey-targets-22-6-gw-of-solar-by-end-of-2025/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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