Bill Gates: "Şimdiye kadarki en büyük hatam mobil cihazlar"

Kaçırılan fırsat ve 400 milyar dolarlık kayıp
Gates, konuşmasında Microsoft'un neden Android'in yerine geçemediğini anlattı. "Yazılım dünyasında, özellikle platformlar söz konusu olduğunda, bu piyasalar kazananın her şeyi aldığı türden. Microsoft’un, Android’in yerine geçebileceği fırsatı kaçırmasına neden olan yönetim hatalarım en büyük hatam," diyen Gates, şirketin mobilde yer edinememesinin yaklaşık 400 milyar dolarlık bir fırsatı kaçırmalarına yol açtığını söyledi.
Microsoft’un bu alandaki başarısızlığı, PC pazarındaki hâkimiyetiyle tamamen ters düşüyor. Bildiğiniz gibi Windows, 1990’larda kişisel bilgisayar pazarını domine etmiş ve Microsoft’u teknoloji dünyasının zirvesine taşımıştı. Ancak Gates, mobildeki başarının farklı bir boyut olduğunu ve bu alanda başarılı olmaları durumunda, "bugün piyasayı kontrol eden şirket" olacaklarını belirtti.
Bu arada, Bill Gates'in açıklamasına Android’in kurucularından Rich Miner'dan yanıt geldi. Miner, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Android’i, Microsoft’un PC’de yaptığı gibi telefonu kontrol etmesini ve inovasyonu engellemesini önlemek için geliştirdim. Bu yüzden Gates'in Android'e yenilmelerinden yakınmasını hep ilginç bulurum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil