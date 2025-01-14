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    Bill Gates: "Şimdiye kadarki en büyük hatam mobil cihazlar"

    Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni yaptığı bir söyleşide sürpriz açıklamalarda bulundu. İş adamına göre Microsoft'un en büyük başarısızlığı mobil işletim sistemi pazarı.
    Bill Gates şimdiye kadarki 'en büyük hatasını' açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un kurucusu Bill Gates, katıldığı bir etkinlikte mobil işletim sistemleri hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu. Venture firması Village Global tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Gates, Microsoft’un mobil işletim sistemleri pazarında yaptığı hatanın kariyerini en çok etkileyen olaylardan biri olduğunu belirtti.

    Kaçırılan fırsat ve 400 milyar dolarlık kayıp

    Gates, konuşmasında Microsoft'un neden Android'in yerine geçemediğini anlattı. "Yazılım dünyasında, özellikle platformlar söz konusu olduğunda, bu piyasalar kazananın her şeyi aldığı türden. Microsoft’un, Android’in yerine geçebileceği fırsatı kaçırmasına neden olan yönetim hatalarım en büyük hatam," diyen Gates, şirketin mobilde yer edinememesinin yaklaşık 400 milyar dolarlık bir fırsatı kaçırmalarına yol açtığını söyledi.

    Bill Gates şimdiye kadarki 'en büyük hatasını' açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Apple’ın iPhone’u 2007 yılında piyasaya sürmesinin ardından, Android işletim sistemi 2008’de kullanıma sunulmuştu. Microsoft ise mobil pazara ancak 2010 yılında Windows Phone 7 ile girdi. Ancak Gates, bu gecikmenin Microsoft’un kaderini belirlediğini vurguladı. "Mobil platformlar söz konusu olduğunda, uygulama sayısında rakiplerinizin gerisinde kalırsanız, tamamen yok olma yolunda ilerlersiniz," ifadelerini kullandı.

    Microsoft’un bu alandaki başarısızlığı, PC pazarındaki hâkimiyetiyle tamamen ters düşüyor. Bildiğiniz gibi Windows, 1990’larda kişisel bilgisayar pazarını domine etmiş ve Microsoft’u teknoloji dünyasının zirvesine taşımıştı. Ancak Gates, mobildeki başarının farklı bir boyut olduğunu ve bu alanda başarılı olmaları durumunda, "bugün piyasayı kontrol eden şirket" olacaklarını belirtti.

    Bu arada, Bill Gates'in açıklamasına Android’in kurucularından Rich Miner'dan yanıt geldi. Miner, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Android’i, Microsoft’un PC’de yaptığı gibi telefonu kontrol etmesini ve inovasyonu engellemesini önlemek için geliştirdim. Bu yüzden Gates'in Android'e yenilmelerinden yakınmasını hep ilginç bulurum.

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    KKM 19 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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