Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bir yaşanabilir

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015 yılındaki TED konuşması sırasında, dünyanın küresel bir salgınla başa çıkmaya hazır olmadığını söylemiş ve bu tür krizlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulamıştı.

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Ayrıca Bkz. "İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi"

Koronavirüs (Covid-19) pandemisini Financial Times'a değerlendiren Gates, böyle bir salgının her 20 yılda bir yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca bu pandeminin insanların hayatları boyunca yaşayabileceği en büyük olay olduğunu söyledi.

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Gates haklı çıktı

Gates, önümüzdeki dönemde erken uyarı sistemlerinin ve antiviral kütüphanelerinin oluşturulacağına inanıyor. Tüm bunları iyi yapmanın maliyetinin ise burada yaşadıklarımıza kıyasla çok düşük olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs salgınının gidişatına baktığımızda Gates'in 2015'teki öngörülerinde haklı olduğunu görüyoruz. Yeni bir salgına karşı mücadele konusunda insanlığın karşısındaki en büyük sorun "ihmal". Zira 20 yılık süre zarfında insanlar yüz binlerce can almış bir hastalığı unutabilir.

https://www.ft.com/content/13ddacc4-0ae4-4be1-95c5-1a32ab15956a

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