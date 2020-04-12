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    Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bir yaşanabilir

    Dünyanın küresel bir salgına karşı hazırlıklı olmadığını tam 5 yıl önce dile getiren Bill Gates, bu kez insanlığın her 20 yılda bir koronavirüs gibi bir salgın yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bir yaşanabilir
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    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015 yılındaki TED konuşması sırasında, dünyanın küresel bir salgınla başa çıkmaya hazır olmadığını söylemiş ve bu tür krizlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulamıştı.

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    Ayrıca Bkz. "İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi"

    Koronavirüs (Covid-19) pandemisini Financial Times'a değerlendiren Gates, böyle bir salgının her 20 yılda bir yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca bu pandeminin insanların hayatları boyunca yaşayabileceği en büyük olay olduğunu söyledi.

    Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bir yaşanabilir
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    Gates haklı çıktı

    Gates, önümüzdeki dönemde erken uyarı sistemlerinin ve antiviral kütüphanelerinin oluşturulacağına inanıyor. Tüm bunları iyi yapmanın maliyetinin ise burada yaşadıklarımıza kıyasla çok düşük olduğunu belirtiyor.

    Koronavirüs salgınının gidişatına baktığımızda Gates'in 2015'teki öngörülerinde haklı olduğunu görüyoruz. Yeni bir salgına karşı mücadele konusunda insanlığın karşısındaki en büyük sorun "ihmal". Zira 20 yılık süre zarfında insanlar yüz binlerce can almış bir hastalığı unutabilir.



    https://www.ft.com/content/13ddacc4-0ae4-4be1-95c5-1a32ab15956a Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 sn.
    Bilgisayar antivirüs şirketlerinin virüs üretip sonra antivirüs programı ürettikleri gibi Bill de gerçek dünyada bunu yaptı diye teori üretebiliriz xD
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    metehann1 1 dk. yeni yorumcu
    ölmeyip 20 daha direnirsek .tamamdır atlattık
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    Mugetsuga 13 dk.
    Seneler evvel Bill Gates'in bir yazısı mıydı konuşması mıydı tam hatırlamıyorum ancak şöyle diyordu "Dünya nüfusu çok fazla, bunu 1 milyar seviyesinde tutmalıyız" gibisinden bir şey söylemişti.
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    crazywinner3 30 dk.
    Kendi konusu olmayan şeyler hakkında niye durmadan açıklama yapıyor bu adam
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    20 yıl sonra ölmezsek 65 olacaz zaten. Yaktın bizi bili.
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    kaazto28 (ahmet doğan) 1 sa.
    V for vendetta filmini tekrar izleyin beyler. Tam zamanı.

    Başkan adam sutler, komutan, vs....
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    KaleyDeskop (ali ) 1 sa.
    baktı ki elon ve diğer ceolar ortamı doldurdu bu yaşlı bunakta gündeme gelebilmek için her şeyi yapıyor. ulan corona bu kadar kişiyi öldürdü senin ülken milyonları katletti sesin çıkmadı. suriye ile ikgili bir kelimen bie yardımın yok. sonra gelip yardım sever biri diye tanıtmayın şu bunağı..
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Bu isten su an icin korunmanin tek yolu yakin zamanda hastalanip iyilesmis insandan kan almaniz, bu sekilde vucudunuz bagisiklik kazanir , ben bunlarin yapacagi asiya da guvenmiyorum
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    muaz1984 2 sa.
    Bir sonraki 20. yılda hesabını zebanilere vermek duası ile.
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