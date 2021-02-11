BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak

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Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek için yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Taslak aşamasındaki yönetmeliğe göre BİM, A101, Şok, Migros vb. zincir gıda marketlerinde sigara, cep telefonu, elektronik mobilya ve beyaz eşya ürünleri satılamayacak. Her yere zincir market açılamayacak.

Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlere çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Bu kısıtlamalara göre BİM, A101 gibi marketlerin hali hazırda aktüel ürün olarak sattığı ürünlerin pek çoğunun satışı yapılamayacak. Elektronik ürünlerde zaman zaman büyük fırsatlar yakalanabiliyordu. Taslak yönetmelik yürürlüğe girdiğinde bu durum sona erecek.

Marketlerin online satışları ve 1500 metrekareden büyük mağazalar bu kapsam dışında tutuldu. Buralarda elektronik, beyaz eşya, mobilya ürünleri satılmaya devam edilecek.

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Her yere yeni şube açılamayacak

TÜİK’in nüfus verileri ele alınarak ilçelerdeki zincir market sayısına sınırlama getirilecek. Sınırın geçildiği yerlerde yeni zincir market mağazası açılamayacak. Ayrıca valilikçe belirlenen turizm alanlarının dışında, köy statüsündeyken mahalle olarak ilçe belediyesine katılan yerleşim yerlerinde zincir market açılamayacak.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var"

Sokaklarda açılacak zincir marketlerin toplam brüt işyeri alanı 200 metrekareyi geçmeyecek. Aynı sokakta aynı kişi veya şirkete ait birden fazla zincir market açılamayacak. Aynı bulvar ya da caddede ise aynı kişi veya şirket adına zincir market açılmasında ise en az 2 kilometre mesafe şartı aranacak. Bakkal, büfe ve market gibi işletmelerle arasında kapıdan kapıya en az 200 metre mesafe bulunacak.

Bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını sağlamak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın taslak yönetmeliği hakkında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmaya başlandı. Sektörden gelen tepkiler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Haberde bahsettiğimiz kararların bazıları, final yönetmelikte kaldırılmış olabilir. Yönetmelikte son düzenlemelerin yapılmasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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