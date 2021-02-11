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    BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak

    Ticaret Bakanlığı'nın taslak yönetmeliği yürürlüğe girerse zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.
    11 Şubat 2021, 15:00 (6 gün)
    27,7b
    1
    284
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    173

    BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak
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    Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek için yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Taslak aşamasındaki yönetmeliğe göre BİM, A101, Şok, Migros vb. zincir gıda marketlerinde sigara, cep telefonu, elektronik mobilya ve beyaz eşya ürünleri satılamayacak. Her yere zincir market açılamayacak.

    Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlere çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Bu kısıtlamalara göre BİM, A101 gibi marketlerin hali hazırda aktüel ürün olarak sattığı ürünlerin pek çoğunun satışı yapılamayacak. Elektronik ürünlerde zaman zaman büyük fırsatlar yakalanabiliyordu. Taslak yönetmelik yürürlüğe girdiğinde bu durum sona erecek.

    Marketlerin online satışları ve 1500 metrekareden büyük mağazalar bu kapsam dışında tutuldu. Buralarda elektronik, beyaz eşya, mobilya ürünleri satılmaya devam edilecek.

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    Her yere yeni şube açılamayacak

    TÜİK’in nüfus verileri ele alınarak ilçelerdeki zincir market sayısına sınırlama getirilecek. Sınırın geçildiği yerlerde yeni zincir market mağazası açılamayacak. Ayrıca valilikçe belirlenen turizm alanlarının dışında, köy statüsündeyken mahalle olarak ilçe belediyesine katılan yerleşim yerlerinde zincir market açılamayacak.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var"

    Sokaklarda açılacak zincir marketlerin toplam brüt işyeri alanı 200 metrekareyi geçmeyecek. Aynı sokakta aynı kişi veya şirkete ait birden fazla zincir market açılamayacak. Aynı bulvar ya da caddede ise aynı kişi veya şirket adına zincir market açılmasında ise en az 2 kilometre mesafe şartı aranacak. Bakkal, büfe ve market gibi işletmelerle arasında kapıdan kapıya en az 200 metre mesafe bulunacak.

    Bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını sağlamak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

    Ticaret Bakanlığı’nın taslak yönetmeliği hakkında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmaya başlandı. Sektörden gelen tepkiler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Haberde bahsettiğimiz kararların bazıları, final yönetmelikte kaldırılmış olabilir. Yönetmelikte son düzenlemelerin yapılmasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.



    Kaynakça https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/sigara-zincirden-cikiyor-6428374 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberi-bakanlik-harekete-gecti-flas-avm-karari-6427380 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Küçük esnaf da sigarayı 1 lira farkla karttan çeker artık miss gibi :) Yapılan her düzenleme tüketiciye olumsuz yansıyor çok garip memleketiz.
    2 Yanıt Yanıtla +412
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    Rasputin13 (A T) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakkalı korumak için neden elektronik ürün satılamıyor? Telefon mu satıyor bakkal? Vestel zarar ediyor olmasın gene?
    1 Yanıt Yanıtla +343
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    bende345 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Laf olsun diye yapılan icraat. Sanki AVM'leri yandaşlara açtırıp küçük esnafın çanına ot tıkayan bunlar değildi.
    1 Yanıt Yanıtla +251
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    Yorumlar (202) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    keşke böyle eften püften şeylerle uğraşacaklarına vergi kaçıranlara devlet dairelerinde yapılan sonu gelmeyen israflara, ihalelere fitne fesat karıştıranlara baksalar. ülke muz cumhuriyetine döndü
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    El_domingo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gene burokratların bi taraflarından sözde çözüm buldugu yani uydurdugu bir element daha.....
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    fellini (Okan Alsar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Marketler sadece paketli gıda satsın o zaman. Et satmasın, kasap satsın. Sebze, meyve satmasın, manav satsın. Kırtasiye satmasın, kırtasiyeci satsın. İçki satmasın, tekel satsın. Sigara satmasın, bakkal satsın. Oyuncak satmasın, oyuncakçı satsın. Balık satmasın, balıkçı satsın. Parfüm satmasın, parfümcü satsın. Elektrik malzemesi satmasın, elektrikçi satsın. Ohooo 80'lere geri dönelim arkadaşlar. Eti kasaptan, meyve sebzeyi manavdan, her şeyi o şeyciden alalım. Bu düzeni beğenmeyebilirsiniz ama yıllardır oturdu, insanlar benimsedi. Dileyen dilediği yerden alır. Suyun akışını tersine çeviremezsiniz. İnsanlar mecbur mu senin dayattığın yerden almaya? Ayrıca bakkaların da kendine göre bir düzeni ve müşteri kitlesi var. Veresiyesi var, marketlerde satılmayan ufak tefek şeyleri var, değilse bunca insan niye hala bakkal işletiyor? Burada amaç siyasi arkadaşlar. Sen pandemide bitmişin okeye dönüyorsun, böyle düzenlemelerle esnafın gazını almaya çalışıyorsun. Ekonomiyi düzeltmeden, bu tip düzenlemelerle, emirle talimatla bir şeyleri değiştiremezsiniz.
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    K Komedidansshow (Burak ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu duruma bimde,a101 de çalışanlar üzülür en çok. Artık gelen ürünü kendilerine ayırıp,vatandaşa gelmedi diye yalan söyleyip, sonra da letgoda satamayacaklar. Çok üzüldüm🙂
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    Sami Ertaga (Sami Ertaga) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Küçük esnaf derken telefoncular, elektronik eşya satanlar da dahil sanırım ki korunmaya ihtiyaçları yok.
    Bakkal ve küçük marketler de elektronik eşya satmıyor zaten.
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    Repaer 3 gün ( Mesaj Silindi )
    millet kamp kuruo 200 tl ucuz diye bir ürün zaten fakirlik üstüne fakirlik yaşıyoruz bi taraflarımızı yırtıyoruz para biriktirelim bişe alalım diye ama bununda önünü kesiyorlar ben böyle bir şey ne duydum ne yaşadım çok kötü çok
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    R RANCH SOS (Burak ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet alışverişlerinde ek verginin bir önceki basamağıdır bu.
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    dermeister01 (burak sezgin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    küçük esnaf için iyi şimdi küçük esnaf ve toptancılar fedakarlık yapıp kar marjlarını düşük tutmalı yoksa halk için çok kötü olur
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    A Alfroce 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Böyle birşey yapıcaklarsa bir kanun daha çıkarsınlar küçük esnaf 1liraya aldığı malı gidip bize 3 liraya satmasın
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    R Romanitas (efe ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her şeyi yasak ve kısıtlamalarla çözmeye çalışıp hiç bir şeyi çözemeyen zihniyet.
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    27673 kez okundu.
    188 kişi, toplam 202 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    zincir marketler, gıda marketleri ve
    7 etiket daha bim a101 migros şok ticaret bakanlığı yönetmelik Bilim ve Teknoloji
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