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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var

    11 Şubat A101 aktüel ürünler arasında iRobot Roomba 606 robot süpürge ve 10 Şubat ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop ıslak-kuru robot süpürge yer alıyor.
    06 Şubat 2021, 09:00 (1 hf.)
    59,2b
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    24
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    22

    Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var
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    Robot süpürge alma planları olanlar 11 Şubat A101 marketlerde iRobot ve 10 Şubat ŞOK marketlerde Xiaomi Vacuum 1C modellerini takip edebilirler. Ayrıca giyilebilir cihazlar da var.

    11 Şubat A101 aktüel ürünler

    11 Şubat A101 aktüel ürünler arasında iRobot Roomba 606 robot süpürge dikkat çekiyor. 0.6 litre toz haznesi, 60 dakika civarı kuru temizlik, gelişmiş navigasyon, AeroVac toz filtre sistemi, kir sensörü, düşme sensörü gibi özellikleri olan ürün 1599TL ve oldukça uygun fiyatta.

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    Diğer taraftan Xiaomi Haylou Solar LS05 akıllı saat modeli A101’e özel Türkçe menü ve kutu ile gelecek. 1.28 inçlik ekran, 30 güne kadar bekleme süresi, Bluetooth 5.0, nabız ölçer gibi özellikleri olan saat 229TL ile piyasa ile hemen hemen aynı.

    Son olarak Xiaomi Mi 2 akıllı baskül 179TL, Mercusys mesafe arttırıcı 89.95TL, QCY T7 kablosuz kulaklık 129TL ve pandemi döneminde çocuğunuzun eğlencesi olacak Jwin JD-201 dijital davul seti 229.95 TL şeklinde satılacak.

    Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var
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    10 Şubat ŞOK aktüel ürünler

    10 Şubat ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop ıslak-kuru robot süpürge yer alıyor. Son dönemin popüler süpürgeleri arasında yer alan Mijia 1C kuru toz haznesi ve ıslak mop tankına sahip. 2 saate kadar çalışabilen süpürgenin harita oluşturma özelliği de var. WiFi üzerinden cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop modeli 2299TL ile oldukça uygun fiyatta.

    Diğer taraftan 1.4 inçlik LCD ekran, Bluetooth 4.2, nabız ölçer, titreşim, uzak telefon kontrolü, 7 güne kadar kullanım süresi sunan Lenovo S2 akıllı saat de 369TL fiyatı etiketi ile dikkat çekiyor.



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    soneday (Soner Çakır) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    direk aklma bu geldi savaş diyince

    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    artenis (mehmet n.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    YİNE ekremyetmişbir ve onun S A Ç M A H A B E R L E R İ

    '' Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop modeli 2299TL ile oldukça uygun fiyatta.''
    Yanlış yönlendirmede DH tarihinde birincidir kendisi HİÇ TARTIŞMASIZ. Son 5-10 yıldır FELAKET içerikleri ile burada.

    https://www.google.com/search?q=Xiaomi+Mijia+1C+Vacuum+Mop&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwj7tKTKwdvuAhVCzBoKHRB3C28Q_AUoAXoECAQQAw&biw=1707&bih=837
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    Dogukan_3002 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocukluğum da elektrik süpürgesi yoktu, altı gırgırlı sap ile süpürüyoduk. Vay arkadaş hangi devire denk geldik
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    oqi (Oktay PEKER) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/c/RobotKafalar



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    H hakanhan68 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    https://pbs.twimg.com/media/EtWSpDjXAAMcUOB?format=jpg&name=medium

    https://twitter.com/NoContextSag/status/1357253813476990976/photo/1
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    M mahsur kalan adam (V ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    QCY t7 kullanıyorum gayet memnunum fiyatı da iyi düşmüş
    pirannha kulaklık nasıldır acaba eve lazım bi tane
    1 Yanıt Yanıtla
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    B Bayfilita 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mahsur kalan adam
    Hocam piranha kulaklık sürekli geliyor ben her geldiğinde eş dost birer tane aldırıyorum 45 lira için çok güzel bir ürün gündelik kullanım için asla utandırmıyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu savaşı xiaomi kazanır
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    direk aklma bu geldi savaş diyince

    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi ) soneday
    Bu geldi benim de aklıma
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    Gaara34 (Gökberk ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1C oldukça uygun bir fiyata falan satılmıyor. Yakın tarihlerde amazon üzerinden (satıcı amazon) iki adet 1C almıştım, fiyatları ortada.

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    2 Yanıt Yanıtla +2
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    J jeyru (ersin büyük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Gaara34
    Merhaba, kullanıcı olarak tecrübelisinizdir diye sormak istedim. Elinizdeki ürün nasıl acaba. Çekiş gücü iyimidir
    1 Yanıt Yanıtla
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    K kopser123 (Kemal İncekara) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Gaara34
    Hocam ürün hakkındaki yorumlarınızı okudum çok teşekkürler. Giriş seviyesi demişsiniz. Orta-üst seviye cihaz olarak ne önerirsiniz TR de satılan? Xiaomi gibi ıslak da yapabilen?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forumda bu akıllı süpürgelerin bayağı bir geniş konusu vardı. Herhalde Xiaomi olan, irobot'a göre epey daha iyidir. Onu alıp şu akıllı robot olayına girmeyi düşünüyorum. Yorumlara bakınca herkes epey bir memnun Xiaomi'den. Fiyatı da piyasaya göre epey uygun sanırım. Ne dersiniz işin uzmanları?
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    S szkrb 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Yanlış biliyorsunuz.
    Bu konu çok değişkenli ve derin.
    Robot forumunu takip edin bence.
    Robot tamamiyle şahsa özel seçilmesi gereken bir elektronik. (Evinizin metrajı, halı yoğunluğu, eşya yoğunluğu vs seçimde etkili)
    Normal elektrik süpürgesi gibi standart değil.
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