Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var

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Robot süpürge alma planları olanlar 11 Şubat A101 marketlerde iRobot ve 10 Şubat ŞOK marketlerde Xiaomi Vacuum 1C modellerini takip edebilirler. Ayrıca giyilebilir cihazlar da var.

11 Şubat A101 aktüel ürünler

11 Şubat A101 aktüel ürünler arasında iRobot Roomba 606 robot süpürge dikkat çekiyor. 0.6 litre toz haznesi, 60 dakika civarı kuru temizlik, gelişmiş navigasyon, AeroVac toz filtre sistemi, kir sensörü, düşme sensörü gibi özellikleri olan ürün 1599TL ve oldukça uygun fiyatta.

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Diğer taraftan Xiaomi Haylou Solar LS05 akıllı saat modeli A101’e özel Türkçe menü ve kutu ile gelecek. 1.28 inçlik ekran, 30 güne kadar bekleme süresi, Bluetooth 5.0, nabız ölçer gibi özellikleri olan saat 229TL ile piyasa ile hemen hemen aynı.

Son olarak Xiaomi Mi 2 akıllı baskül 179TL, Mercusys mesafe arttırıcı 89.95TL, QCY T7 kablosuz kulaklık 129TL ve pandemi döneminde çocuğunuzun eğlencesi olacak Jwin JD-201 dijital davul seti 229.95 TL şeklinde satılacak.

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10 Şubat ŞOK aktüel ürünler

10 Şubat ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop ıslak-kuru robot süpürge yer alıyor. Son dönemin popüler süpürgeleri arasında yer alan Mijia 1C kuru toz haznesi ve ıslak mop tankına sahip. 2 saate kadar çalışabilen süpürgenin harita oluşturma özelliği de var. WiFi üzerinden cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop modeli 2299TL ile oldukça uygun fiyatta.

Diğer taraftan 1.4 inçlik LCD ekran, Bluetooth 4.2, nabız ölçer, titreşim, uzak telefon kontrolü, 7 güne kadar kullanım süresi sunan Lenovo S2 akıllı saat de 369TL fiyatı etiketi ile dikkat çekiyor.

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