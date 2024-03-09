Haftaya A101 marketlerde çekme karavan var

14 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri
14 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD akıllı televizyon var. Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon 16999TL fiyat etiketine sahip.
Alternatif olarak 32 inçlik uydu alıcılı HD akıllı televizyon 6499TL iken Hi-Level markasının 55 inçlik Ultra HD ekranlı webOS akıllı televizyon modeli de 11999TL. Onvo markasının da iki adet Android TV modeli mevcut.
Xiaomi alt markası QCY Allybuds Lite tam kablosuz kulaklık 12mm sürücü, 28 saate varan kullanım süresi ve Bluetooth 5.3 ile 539TL olarak satılacak. Philips markasının 15 saatlik oynatma süresi sunan kulak üstü kulaklığı da 799TL.
Daha önce de görmeye alıştığımız çekme karavan, Bahar aylarının ilk günlerinde A101 marketlere geliyor. 750Kg altı, O1 belgeli ve 4 kişilik olan Erba karavanda 205W güneş paneli, mutfak ve duş gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 239990TL.
Son olarak A101 marketlerde yeni görmeye başladığımız mipo markasına ait 6.51 inçlik ekran, UNISOC SC9863A yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 4000mAh batarya, 13MP arka kamera gibi özellikleri olan M25 modeli 3999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.