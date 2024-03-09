Haftaya A101 marketlerde çekme karavan var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 market zincirinde çekme karavandan akıllı televizyonlara, akıllı telefonlardan tabletlere, tam kablosuz kulaklıklara ve powerbank’lere kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

14 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

14 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD akıllı televizyon var. Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon 16999TL fiyat etiketine sahip.

Alternatif olarak 32 inçlik uydu alıcılı HD akıllı televizyon 6499TL iken Hi-Level markasının 55 inçlik Ultra HD ekranlı webOS akıllı televizyon modeli de 11999TL. Onvo markasının da iki adet Android TV modeli mevcut.

Xiaomi alt markası QCY Allybuds Lite tam kablosuz kulaklık 12mm sürücü, 28 saate varan kullanım süresi ve Bluetooth 5.3 ile 539TL olarak satılacak. Philips markasının 15 saatlik oynatma süresi sunan kulak üstü kulaklığı da 799TL.

Daha önce de görmeye alıştığımız çekme karavan, Bahar aylarının ilk günlerinde A101 marketlere geliyor. 750Kg altı, O1 belgeli ve 4 kişilik olan Erba karavanda 205W güneş paneli, mutfak ve duş gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 239990TL.

Son olarak A101 marketlerde yeni görmeye başladığımız mipo markasına ait 6.51 inçlik ekran, UNISOC SC9863A yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 4000mAh batarya, 13MP arka kamera gibi özellikleri olan M25 modeli 3999TL.

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