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Kripto piyasası zor günlerden geçerken birçok kripto borsası çalışanlarını işten çıkarma kararı alıyor. Fakat Binance CEO’su Changpeng Zhao, bünyesindeki çalışanlarını işten çıkarmanın aksine 2.000 yeni açık pozisyonu olduğuna dikkat çekti. Changpeng Zhao, bugün yaptığı açıklamada Binance’in işe alım için 2.000 pozisyonu olduğunu söyledi.

Zhao, bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Super bowl reklamlarına, stadyum isim haklarına, büyük sponsor anlaşmalarına birkaç ay önce hayır demek kolay değildi, ama yaptık. Bugün, Binance için 2.000 açık pozisyon için işe alıyoruz”

Ayrıca bir işe alım gerçekleştiren isim de kripto borsası Kraken. Kraker de tıpkı Binance gibi işten çıkarma hamlesi yapmayacağını ve 500 açık pozisyon açacağını açıkladı:

“İşe alım planımızı değiştirmedik ve işten çıkarma yapmayı düşünmüyoruz. Yılın geri kalanında doldurmamız gereken 500’den fazla pozisyon var ve ayı piyasalarının, misyonumuza gerçekten inananları tespitmek için bir fırsat olduğuna inanıyoruz”

Son olarak belirtmek gerekirse son zamanlarda piyasada işten çıkarmaların sayısı her geçen gün artıyor. Coinbase, BlockFi ve Crypto.com birçok çalışanını işten çıkarırken, Meta Platforms ve Intel Corp da işe alımda frene basmış durumda.

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Binance, 2 bin açık pozisyon için işe alım yapacak