Binance artık TL kabul ediyor

Tam Boyutta Gör

Huobi’nin geçtiğimiz aylarda Türk Lirası üzerinden işlemleri kullanıma açmasının ardından ünlü Binance borsası da ülkemizde işlemlere başladı. Binance aracı kurum üzerinden TL kabul edecek.

TL işlemleri başladı

Kurucusu Changpeng Zhao’nun İstanbul’da bir konferansta olduğu gün duyurusu yapılan yenilik ile birlikte Papara platformu üzerinden Binance borsasına TL yatırma ve çekme işlemleri mümkün hale geliyor.

Ayrıca Bkz. "ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu"

Doğrudan bir banka ile anlaşmak yerine aracı kurum tercihi yapan Binance böylece para işlemleri yükünü üzerine almamış oluyor. Papara da ülkemizde pek çok kripto para borsasında hali hazırda kullanılıyor.

Kullanıcılar Papara üzerinden Binance portföylerine TL aktardıktan sonra BNB, BTC, ETH ve XRP işlem çiftlerinden birisine bozdurabilecekler. Sonrasında ise bu paraların işlemde olduğu tüm çiftlere geçiş yapabilecekler. Papara ile alışveriş için borsada KYC adımının tamamlanmış olması gerekiyor. Ayrıca en az 100TL işlem sınırı var. Papara entegrasyonu web ve mobil uygulamalarda başlamış durumda.