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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance artık TL kabul ediyor

    Binance borsasında TL ile işlem yapmak istiyorsanız Papara hesabınızı kullanarak para aktarabilirsiniz. Binance ve Papara entegrasyonu bu haftadan itibaren faaliyete geçiyor.
    2 gün
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance artık TL kabul ediyor
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    Huobi’nin geçtiğimiz aylarda Türk Lirası üzerinden işlemleri kullanıma açmasının ardından ünlü Binance borsası da ülkemizde işlemlere başladı. Binance aracı kurum üzerinden TL kabul edecek.

    TL işlemleri başladı

    Kurucusu Changpeng Zhao’nun İstanbul’da bir konferansta olduğu gün duyurusu yapılan yenilik ile birlikte Papara platformu üzerinden Binance borsasına TL yatırma ve çekme işlemleri mümkün hale geliyor.

    Ayrıca Bkz. "ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu"

    Doğrudan bir banka ile anlaşmak yerine aracı kurum tercihi yapan Binance böylece para işlemleri yükünü üzerine almamış oluyor. Papara da ülkemizde pek çok kripto para borsasında hali hazırda kullanılıyor.

    Kullanıcılar Papara üzerinden Binance portföylerine TL aktardıktan sonra BNB, BTC, ETH ve XRP işlem çiftlerinden birisine bozdurabilecekler. Sonrasında ise bu paraların işlemde olduğu tüm çiftlere geçiş yapabilecekler. Papara ile alışveriş için borsada KYC adımının tamamlanmış olması gerekiyor. Ayrıca en az 100TL işlem sınırı var. Papara entegrasyonu web ve mobil uygulamalarda başlamış durumda.



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    Rachsuchtig 2 gün
    Türkiyeden cok ilgi var kriptoya deniyor zaten. Bu alanda cok yatirim yapiliyor Türkiyeye
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