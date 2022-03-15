Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance, Bahreyn Merkez Bankası’ndan lisans aldı

    Binance, ülkelerin kripto para yasalarına uyum sağlamaya devam ediyor. Çinli kripto para borsası şimdi de Bahreyn Merkez Bankası'ndan lisans aldı.                      
    Oy Ver

    Binance, Bahreyn’de Faaliyet Gösterebilmek için Lisans Aldı
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsası Binance, sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Binance, bu kez Bahreyn Merkez Bankası’ndan küresel bir kripto varlık servis sağlayıcı lisansı aldı. Şirket söz konusu bu lisans sayesinde Orta Doğu'daki ilk ülkesine tamamen düzenlenmiş hizmetler sunacak.

    Binance CEO’su Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bir Orta Doğu ülkesinden lisans aldığını duyurdu.

    Bahreyn Merkez Bankası, Binance’e Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi aracılığıyla lisans verdi. Binance’in yeni lisansı, Orta Doğu’daki müşteriler için alım satım, saklama ve portföy yönetimi dahil olmak üzere kripto hizmetleri sunmasına olanak sağlayacak.

    Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Bahreynden alınan lisans, dünya çapında tam lisanslanma ve düzenlenme yolculuğumuzda bir kilometre taşıdır. Bu başarıyı kolaylaştıran büyük çalışma için, Veliaht Prens ve Başbakan olan SAİK Prens Salman bin Hamad Al Khalifa’nın vizyoner liderliğinin rehberliğinde Bahreyn Takımına teşekkür etmek istiyorum”

    Bahreyn Merkez Bankası Başkanı Rasheed Al Maraj ise şu ifadeleri kullandı:

    “Küresel trendlerle uyumlu düzenlemeler geliştirmek, CBB’de bizim için önemli bir hedef. İnovasyonu ve en iyi uygulamaları mümkün kılan düzenlemeler geliştirmek için Binance gibi ortaklar ve sektör liderleriyle çalışmaya devam ediyoruz”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 6 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5000-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız