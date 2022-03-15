Binance, Bahreyn Merkez Bankası’ndan lisans aldı

Tam Boyutta Gör

Kripto para borsası Binance, sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Binance, bu kez Bahreyn Merkez Bankası’ndan küresel bir kripto varlık servis sağlayıcı lisansı aldı. Şirket söz konusu bu lisans sayesinde Orta Doğu'daki ilk ülkesine tamamen düzenlenmiş hizmetler sunacak.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bir Orta Doğu ülkesinden lisans aldığını duyurdu.

Bahreyn Merkez Bankası, Binance’e Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi aracılığıyla lisans verdi. Binance’in yeni lisansı, Orta Doğu’daki müşteriler için alım satım, saklama ve portföy yönetimi dahil olmak üzere kripto hizmetleri sunmasına olanak sağlayacak.

Avrupa Birliği, kripto para madenciliğini yasaklama önerisini red 8 sa. önce eklendi

Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bahreyn’den alınan lisans, dünya çapında tam lisanslanma ve düzenlenme yolculuğumuzda bir kilometre taşıdır. Bu başarıyı kolaylaştıran büyük çalışma için, Veliaht Prens ve Başbakan olan SAİK Prens Salman bin Hamad Al Khalifa’nın vizyoner liderliğinin rehberliğinde Bahreyn Takımına teşekkür etmek istiyorum”

Bahreyn Merkez Bankası Başkanı Rasheed Al Maraj ise şu ifadeleri kullandı:

“Küresel trendlerle uyumlu düzenlemeler geliştirmek, CBB’de bizim için önemli bir hedef. İnovasyonu ve en iyi uygulamaları mümkün kılan düzenlemeler geliştirmek için Binance gibi ortaklar ve sektör liderleriyle çalışmaya devam ediyoruz”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance, Bahreyn’de Faaliyet Gösterebilmek için Lisans Aldı