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    Anlık Bildirim

    Binance, kurumsal müşteriler için banka teminatıyla kripto ticaretini değerlendiriyor

    Binance, kripto paralara yatırım yapmak isteyen ancak kripto para borsalarına güvenmeyen kurumsal yatırımcıları kripto dünyasına çekmek için yeni bir formül üzerinde çalışıyor.
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    Binance, banka teminatıyla kripto ticaretini değerlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük hacme sahip kripto para borsası Binance, kripto paralara yatırım yapmak isteyen ancak çekinen kurumsal yatırımcıları kripto dünyasına kazandırmak için yeni bir formülü hayata geçiriyor. İddialara göre Binance, kurumsal müşterilerin teminatlarının bankada tutulmasına olanak sağlayan bir formülü araştırıyor.

    ABD’li kripto para borsası FTX’in çöküşüyle birlikte yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, borsaların güvenilirliği konusunda endişe duyuyor.

    Önerilen düzenlemeye göre kurumsal müşterilerin yatırım miktarı kadar nakit para, anlaşılan bir bankada nakit para olarak kilitlenecek. Borsanın herhangi bir kriz yaşaması durumunda bu nakit, yatırımcıya iade edilecek. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte kripto paralara yatırım yapmaya çekinen kurumsal müşterilerin kripto dünyasına adım atması ve kripto paraların yeniden yükselişe geçinin sağlanması hedefleniyor. Binance yetkilileri, henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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