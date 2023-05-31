Binance, kurumsal müşteriler için banka teminatıyla kripto ticaretini değerlendiriyor

ABD’li kripto para borsası FTX’in çöküşüyle birlikte yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, borsaların güvenilirliği konusunda endişe duyuyor.
Önerilen düzenlemeye göre kurumsal müşterilerin yatırım miktarı kadar nakit para, anlaşılan bir bankada nakit para olarak kilitlenecek. Borsanın herhangi bir kriz yaşaması durumunda bu nakit, yatırımcıya iade edilecek. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte kripto paralara yatırım yapmaya çekinen kurumsal müşterilerin kripto dünyasına adım atması ve kripto paraların yeniden yükselişe geçinin sağlanması hedefleniyor. Binance yetkilileri, henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)