LUNA vakfı kurucusu Do Kwon, Karadağ’da yakalandı

Do Kwon yakalandı
Karadağ kaynaklı haberlere göre 23 Mart tarihinde LUNA vakfı kurucusu Do Kwon gözaltına alındı. Yardımcısı Han Mo’nun da gözaltına alındığı bildirilirken kimliklerin tespiti için ikilinin parmak izi kayıtlarının beklendiği açıklandı.
Farklı suçlardan aranan Do Kwon hakkında geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kore otoriteleri tarafından yakalama kararı çıkarılmış ve pasaportu da iptal edilmişti. Do Kwon’un havalimanında sahte belge sunarken yakalandığı ifade ediliyor.
Karadağ’ın Singapur veya Güney Kore ile iade anlaşması bulunmuyor. ABD ile eski bir iade anlaşması var ve daha önce talepler karşılanmış. Do Kwon için ABD’de de açılmış davalar mevcut. Ayrıca Interpol ile de iade konusunda görüşmeler yapılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)