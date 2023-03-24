LUNA vakfı kurucusu Do Kwon, Karadağ’da yakalandı

Tam Boyutta Gör Kripto para tarihinin en önemli skandallarından birisine imza atan ve 40 milyar dolardan fazla varlık ile batan LUNA ekosisteminin kurucusu Do Kwon uzun süredir yaşadığı kaçak hayatına son veriyor.

Do Kwon yakalandı

Karadağ kaynaklı haberlere göre 23 Mart tarihinde LUNA vakfı kurucusu Do Kwon gözaltına alındı. Yardımcısı Han Mo’nun da gözaltına alındığı bildirilirken kimliklerin tespiti için ikilinin parmak izi kayıtlarının beklendiği açıklandı.

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Farklı suçlardan aranan Do Kwon hakkında geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kore otoriteleri tarafından yakalama kararı çıkarılmış ve pasaportu da iptal edilmişti. Do Kwon’un havalimanında sahte belge sunarken yakalandığı ifade ediliyor.

Karadağ’ın Singapur veya Güney Kore ile iade anlaşması bulunmuyor. ABD ile eski bir iade anlaşması var ve daha önce talepler karşılanmış. Do Kwon için ABD’de de açılmış davalar mevcut. Ayrıca Interpol ile de iade konusunda görüşmeler yapılıyor.

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