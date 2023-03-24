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    LUNA vakfı kurucusu Do Kwon, Karadağ’da yakalandı

    Kripto para dünyasını büyük bir krize sürükleyen LUNA skandalının arkasındaki isim Do Kwon, Karadağ’da yakalandı. Do Kwon’un sahte evrak ile yetkilileri kandırmaya çalıştığı belirtiliyor.
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    Kripto para tarihinin en önemli skandallarından birisine imza atan ve 40 milyar dolardan fazla varlık ile batan LUNA ekosisteminin kurucusu Do Kwon uzun süredir yaşadığı kaçak hayatına son veriyor.

    Do Kwon yakalandı

    Karadağ kaynaklı haberlere göre 23 Mart tarihinde LUNA vakfı kurucusu Do Kwon gözaltına alındı. Yardımcısı Han Mo’nun da gözaltına alındığı bildirilirken kimliklerin tespiti için ikilinin parmak izi kayıtlarının beklendiği açıklandı.

    Farklı suçlardan aranan Do Kwon hakkında geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kore otoriteleri tarafından yakalama kararı çıkarılmış ve pasaportu da iptal edilmişti. Do Kwon’un havalimanında sahte belge sunarken yakalandığı ifade ediliyor.

    Karadağ’ın Singapur veya Güney Kore ile iade anlaşması bulunmuyor. ABD ile eski bir iade anlaşması var ve daha önce talepler karşılanmış. Do Kwon için ABD’de de açılmış davalar mevcut. Ayrıca Interpol ile de iade konusunda görüşmeler yapılıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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