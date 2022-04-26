Binance, Ukraynalı mülteciler için kripto kartını başlattı

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Bildiğiniz üzere Rusya’nın saldırması üzerine Ukrayna’dan birçok kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bununla beraber birçok insan finansal açıdan da zorlukla karşılaştı. Kripto para borsası Binance, Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine taşınmak zorunda kalan tüm mevcut ve yeni Binance kullanıcıları için bir kripto kartı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Binance, Ukraynalı Mülteciler için Kripto Kartı Sunacak

Binance’in mülteciler için özelleştirdiği kartı, Contis ile ortaklaşa oluşturuldu. Ek olarak bu kart, Ukraynalıların kripto ödemeleri yapmasına ve Avrupa’daki kart ödemelerini kabul eden perakendecilerde ödeme yapmasına olanak tanıyacak.

Binance kripto para sektörünün lideri 11 sa. önce eklendi

Binance Charity Başkanı Helen Hai, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Ukrayna için böylesine zor bir zamanda, acil finansal ihtiyaçları olan insanlara yardımcı olmak için hızlı, ucuz ve güvenli bir fon transfer etme yolu sundukları için kripto para birimlerinin yararlı olduğu açık”

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Binance'den Ukraynalı mülteciler için kripto para kartı