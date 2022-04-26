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    Anlık Bildirim

    Binance, Ukraynalı mülteciler için kripto kartını başlattı

    Kripto para borsası Binance, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan kişilerin gittikleri ülkede ödeme kolaylığı sağlaması için bir kripto para kartı hazırladı.     
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    Binance'den Ukraynalı mülteciler için kripto para kartı
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    Bildiğiniz üzere Rusya’nın saldırması üzerine Ukrayna’dan birçok kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bununla beraber birçok insan finansal açıdan da zorlukla karşılaştı. Kripto para borsası Binance, Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine taşınmak zorunda kalan tüm mevcut ve yeni Binance kullanıcıları için bir kripto kartı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

    Binance, Ukraynalı Mülteciler için Kripto Kartı Sunacak

    Binance’in mülteciler için özelleştirdiği kartı, Contis ile ortaklaşa oluşturuldu. Ek olarak bu kart, Ukraynalıların kripto ödemeleri yapmasına ve Avrupa’daki kart ödemelerini kabul eden perakendecilerde ödeme yapmasına olanak tanıyacak.

    Binance Charity Başkanı Helen Hai, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Ukrayna için böylesine zor bir zamanda, acil finansal ihtiyaçları olan insanlara yardımcı olmak için hızlı, ucuz ve güvenli bir fon transfer etme yolu sundukları için kripto para birimlerinin yararlı olduğu açık”

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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