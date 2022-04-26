Binance spot piyasanın üçte birine hakim

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Hacim açısından açık ara farkla kripto para piyasasının en iyi borsası haline gelen Binance spot piyasada da büyük bir hakimiyete sahip. Yılın ilk 3 aylık döneminde de diğer rakiplerine karşı hakimiyetini sürdürdü.

Binance açık ara lider

Yapılan Pazar araştırmasına göre yılın ilk çeyreğinde Binance borsası spot piyasa hacminin yüzde 30’una hakim durumda. 3 ayın her birinde de bu paya benzer rakamlar elde edilmiş. Sadece Mart ayında spot piyasada 490 milyar dolar hacme ulaşmış ve yüzde 29 artış yaşamış.

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Aslında Binance borsasının rekor kırdığı dönem 1.5 trilyon dolar ile Mayıs 2021 olmuş. Bu dönem Bitcoin’in ilk kez 60 bin dolar üzerine çıktığı dönem olmuştu. Huobi, OKX ve Coinbase de bu dönemde önemli rakamlara ulaşmıştı.

Türev işlemler açısından Bybit borsası 2021 yılını önemli bir farkla lider götürürken yıl sonuna doğru düşüş başlamış ve koltuğu Binance’e bırakmış. Binance türev işlemlerde de yüzde 52 civarında bir hacim payına sahip. Daha fazla yatırımcı kripto para piyasasına girdikçe borsaların paralel olarak büyüyeceğini söylemek yanlış olmaz.



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