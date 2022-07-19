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    Binance, Hollanda Merkez Bankası’ndan ceza aldı

    Hollanda Merkez Bankası, lisans almadan hizmet verdiği gerekçesiyle Binance'e 3,3 milyon Euro idari para cezası uygulanmassına karar verildi. Binance'in cezaya yaptığı itiraz kabul edilmedi.
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    Binance, Hollanda Merkez Bankası’ndan ceza aldı
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    İşlem hacmi bakımından dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Binance, Hollanda Merkez Bankası tarafından cezaya çarptırıldı. Birçok ülkede, yasalarla uyumlu şekilde çalışmak için çaba gösteren Binance, Hollanda’dan gelen ceza ile sarsıldı. 

    Hollanda Merkez Bankası, gerekli lisansları almadan hizmet verdiği iddiasıyla Binance’e ceza kesti. Cezanın miktarının 3,3 milyon euro olduğu açıklandı.

    Binance'in itirazı kabul edilmedi

    Hollanda’da Mayıs 2020’den beri kripto para borsaları için lisans zorunluluğu bulunuyor. Buna karşılık 2 yıllık süreç içinde Binance’in herhangi bir lisans almadan faaliyetlerine devam ettiği söylendi. Tabii bu cezanın yeni olmadığını da vurgulayalım. Aslında ceza, Haziran 2022’de verildi. Ancak Binance tarafından bu karara itiraz edildi. Mahkeme ise kısa süre önce bu itirazı reddetti. Cezanın iptali reddedilince Binance de 3,3 milyon euroluk cezaya çarptırıldı. 

    Merkez bankası yaptığı açıklamada "Binance süreç boyunca ticari operasyonları konusunda nispeten şeffaf olduğu için" cezanın da daha düşük olduğuna dikkat çekti.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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