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    Bitcoin fiyatı yeniden 22 bin dolar

    Kötü giden Dünya ekonomisinin yılın ikinci yarısında enflasyonu biraz hafifleteceği beklentisi global borsaları ve haliyle kripto para piyasasını biraz rahatlattı. 
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    Bitcoin
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    Pandemi sonrasında artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle yıl başından bu yana sürekli düşüş içerisinde olan kripto para piyasaları bu hafta biraz nefes aldı. Hafta sonunda başlayan yükseliş yeni haftada da devam ediyor.

    Bitcoin fiyatı ne kadar oldu?

    Özellikle FED’in faiz arttırımı ve sıkılaşma politikaları nedeniyle kan kaybeden kripto para piyasaları global piyasaların da gelişmeleri fiyatlaması ile birlikte bir miktar yükseliş kaydetti. Toplam piyasa değeri de umut verdi.

    Pazartesi itibariyle Bitcoin fiyatı 22500$ seviyesini test ederken yüzde 4.5 civarında bir yükseliş gerçekleşti. Ethereum fiyatı 1500$ seviyelerine hareketlendi ve yüzde 10 kazanç sağladı. Büyük kripto paralar içerisinde MATIC yüzde 20 artış ile 90 cent üzerine çıkarken AVAX yüzde 11 artış ile 24$ seviyesine ve ETC de yüzde 20 artış ile 23$ seviyesine çıktı. Toplam piyasa değeri 1 trilyon doları yeniden geride bırakırken hacim ise 78 milyar dolar oldu.

    Piyasanın kötü gidişi yeni projelerin çıkışını da olumsuz etkiledi. Özellikle son dönemin gözde trendi yüzü-kazan projeleri büyük düşüşler yaşadı. Yine NFT pazarı son bir yılın en düşük hacimlerine geriledi. Celsius gibi önemli kripto finans şirketleri iflas ederken önemli işten çıkarmalar yaşandı.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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