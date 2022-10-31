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    Binance TR borsasının Bitcoin etkinliği canlı yayını başladı

    Binance Türkiye, Blockchain teknolojisini kullanan ve merkeziyetsiz Bitcoin için atılan ilk adım olan Bitcoin Whitepaper’ın yıl dönümünü Youtube ve Binance Live üzerinden kutluyor.
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    Binance Tam Boyutta Gör
    Binance Türkiye, Blockchain teknolojisini kullanan ve merkeziyetsiz Bitcoin için atılan ilk adım olan Bitcoin Whitepaper’ın yıl dönümünü Youtube ve Binance Live üzerinden gerçekleştirdiği webinar ile kutluyor.  Hali hazırda devam eden webinara katılan kullanıcılar BUSD kazanma şansı elde edecek. Etkinlik Binance TR Youtube kanalında ve Binance Live üzerinde gerçekleşiyor.

    Başarılı oyuncu Ece Dizdar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda Binance Türkiye Basın ve Medya Müdürü Gökhan Timurhan konuşmacı olarak görev alıyor. Kripto para sektöründen önemli kişilerin katıldığı panele Mindstone Blockchain Labs CEO'su ve Akademisyen Tansel Kaya, Web 3 Derneği Başkanı Buğra Ayan, Cointelegraph CEO'su Eray Dengiz ve Blok Zinciri Kripto Para Uzmanı Mehmet Selim, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ve Blok Zinciri Kripto Para Uzmanı Alp Işık konuk olarak katılım sağlıyor. Konuk isimler kripto para ve blokzincir sektörüne dair tecrübelerini ve merak edilenleri katılımcılara aktarıyor.

    Katılımcılar BUSD kazanma şansı elde edecek

    Düzenlenen etkinlikte Bitcoin Whitepaper’ının hayatımıza ne kattığını konuşuluyor. Sürpriz konukların yer adığı webinarda, kripto para ekosistemi ve geçmişten bugüne Bitcoin inceleniyor. Webinara konuk olan uzmanlar, Whitepaper dokümanlarını değerlendiriyor. Yayının sonunda ise gerçekleşecek soru-cevap etkinliği ile katılımcılar BUSD kazanma şansı elde ediyor.

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