BinBin, Go Sharing'i satın alarak Avrupa'ya yayılıyor

Tam Boyutta Gör Yerli scooter girişimi BinBin, Türkiye’deki başarısının ardından Azerbaycan, KKTC, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da faaliyet göstermeye başlamıştı. BinBin son olarak Hollanda merkezli scooter kiralama şirketi Go Sharing’i satın aldı.

Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika'da hizmet verecek

BinBin’in Go Sharing’i satın almasıyla birlikte hizmet vereceği ülkelere Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika'yı ekliyor. Toplam scooter sayısı 25 bine ulaşan BinBin bu satın alımla birlikte filoda ciddi büyüme yakalayacak. Go Sharing, Ekim 2021'de Türkiye'ye giriş yapmış ve elektrikli moped kiralama hizmeti sunmaya başlamıştı.

Mikromobilite pazarının 2030 yılında 214 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıklayan BinBin CEO’su Kadir Abdik, ”Mikromobilite oldukça yeni bir kavram ancak dünyada artan şehirleşme, iklim krizi nedeniyle çevreci ulaşım çözümlerine duyulan ihtiyacın artması gibi sebeplerle çok hızlı büyüyor. Ulaşımda esneklik, sürdürülebilirlik, maliyet verimliliği gibi avantajlar getiren mikromobilite özel araç kullanımını azaltarak yaşam kalitesine, sağlığa, trafik sıkışıklıklarının azaltılmasına, emisyon salımının düşürülmesine katkı sağlıyor. Dünyada 2020 itibarıyla 44 milyar dolarlık büyüklüğe sahip mikromobilite pazarının 2030 yılında 214 milyar dolara ulaşması bekleniyor.” dedi. Türkiye’de şu anda 60 bin scooter ve 7 milyon kullanıcı olduğunu açıkladı. Şu an 50 milyon dolar olan pazar büyüklüğünün ise 2030’da 10 ile 15 milyar doları bulacağı tahmin edildiğini ifade etti.

MWC 2023'e Türkiye'den kaç firma katıldı? 7 sa. önce eklendi

Avrupa'da ilk üçe girilmesi hedefleniyor

Avrupa’da ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirten BinBin CEO’su Kadir Abdik, “Hedefimiz operasyonel olarak Avrupa’da sahada olan ilk 3 mikromobilite şirketinden biri haline gelmek. Bunun için GO Sharing satın alması bize büyük bir katkı sağladı. Ayrıca ulaşım anlamında bir süper app haline gelmek istiyoruz, içinde bulunduğumuz her ülkede ulaşımın her bacağını dolduracak tam kapsamlı bir ulaşım platformu olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Scooterların kaldırımlara park edilmesinin yarattığı sorunları gidermek için 8 şehirde toplam 58 scooter park istasyonu oluşturulduğunu belirten Abdik, 2023 sonuna kadar park istasyonu sayısının 5 katına çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Yaya ulaşımını olumsuz etkileyecek alanlara uygulama üzerinden park yasakları uygulandığını söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

BinBin, Go Sharing'i satın alarak Avrupa'ya yayılıyor