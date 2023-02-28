BinBin, Go Sharing'i satın alarak Avrupa'ya yayılıyor

- Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika'da hizmet verecek
- Avrupa'da ilk üçe girilmesi hedefleniyor
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Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika'da hizmet verecek
BinBin’in Go Sharing’i satın almasıyla birlikte hizmet vereceği ülkelere Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika'yı ekliyor. Toplam scooter sayısı 25 bine ulaşan BinBin bu satın alımla birlikte filoda ciddi büyüme yakalayacak. Go Sharing, Ekim 2021'de Türkiye'ye giriş yapmış ve elektrikli moped kiralama hizmeti sunmaya başlamıştı.
Mikromobilite pazarının 2030 yılında 214 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıklayan BinBin CEO’su Kadir Abdik, ”Mikromobilite oldukça yeni bir kavram ancak dünyada artan şehirleşme, iklim krizi nedeniyle çevreci ulaşım çözümlerine duyulan ihtiyacın artması gibi sebeplerle çok hızlı büyüyor. Ulaşımda esneklik, sürdürülebilirlik, maliyet verimliliği gibi avantajlar getiren mikromobilite özel araç kullanımını azaltarak yaşam kalitesine, sağlığa, trafik sıkışıklıklarının azaltılmasına, emisyon salımının düşürülmesine katkı sağlıyor. Dünyada 2020 itibarıyla 44 milyar dolarlık büyüklüğe sahip mikromobilite pazarının 2030 yılında 214 milyar dolara ulaşması bekleniyor.” dedi. Türkiye’de şu anda 60 bin scooter ve 7 milyon kullanıcı olduğunu açıkladı. Şu an 50 milyon dolar olan pazar büyüklüğünün ise 2030’da 10 ile 15 milyar doları bulacağı tahmin edildiğini ifade etti.
Avrupa'da ilk üçe girilmesi hedefleniyor
Avrupa’da ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirten BinBin CEO’su Kadir Abdik, “Hedefimiz operasyonel olarak Avrupa’da sahada olan ilk 3 mikromobilite şirketinden biri haline gelmek. Bunun için GO Sharing satın alması bize büyük bir katkı sağladı. Ayrıca ulaşım anlamında bir süper app haline gelmek istiyoruz, içinde bulunduğumuz her ülkede ulaşımın her bacağını dolduracak tam kapsamlı bir ulaşım platformu olmayı hedefliyoruz.” dedi.
Scooterların kaldırımlara park edilmesinin yarattığı sorunları gidermek için 8 şehirde toplam 58 scooter park istasyonu oluşturulduğunu belirten Abdik, 2023 sonuna kadar park istasyonu sayısının 5 katına çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Yaya ulaşımını olumsuz etkileyecek alanlara uygulama üzerinden park yasakları uygulandığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.